《善意的競爭》惠利為戲戒吃精緻碳水1年　親妹妹「惠遴」也是神顏值

▲（左）惠利、（右）惠利親妹妹惠遴。（圖／取自 hyeri_0609 IG、 lh_m_2 IG）

圖文／CTWANT

自演出《請回答1988》德善一角爆紅的惠利，在剛播畢的韓劇《善意的競爭》中穿上高中制服依舊無違和感，30歲的惠利不只保有童顏面貌更在此部劇中明顯瘦了一圈，此部劇中惠利挑戰女女戀也備受好評，這部劇中角色讓她的表演層次有非常大的突破，惠利的人生角色終於不再只有「德善呀」！

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▲惠利挑戰女女戀備受好評。（圖／取自hyeri_0609IG）

惠利因「劉潔伊」角色引起高度話題，她在上節目時還透露自己為了這部戲一整年都沒有吃精緻碳水包括米飯、麵包、麵條，敬業程度讓主持人超震驚，但惠利也收穫了很好的回報，她在劇中看起來狀態極佳，明顯變得更緊緻也更漂亮，尤其對身為吃貨的惠利來說戒除精緻碳水一年真的太有毅力了！

▲（圖／取自hyeri_0609IG）

從小就出道賺錢養家的惠利，其實親妹妹「惠遴」也是神顏值，跟惠利一樣有著超優秀的頭身比以及好身材，長相也是能甜也能酷的個性女孩，曾經和BLACKPINK合照但顏值與氣場完全撐得住，還被網友說可以原地出道。

▲（圖／取自lh_m_2 IG）

惠遴在妝髮方面幾乎都是中分微捲長髮搭配莓果色唇彩，穿搭則是黑、灰、白三色系為主的個性服飾，很會利用穿搭展現身材優勢，不過這對姐妹的基因未免好到讓人太羨慕了啦！

▲（圖／取自lh_m_2 IG）

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