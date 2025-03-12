夏嘉璐自認永續小白　不懂問題還是追問到底

記者葉文正／台北報導

TVBS長期關注聯合國「2023 永續發展目標」(SDGs) 17 項核心目標議題，透過深度專題報導，剖析全球永續趨勢，並推出 ESG 品牌「TVBS GOOD」，以深入淺出的方式倡議永續理念。

▲夏嘉璐(右)與楊家彥。（圖／TVBS）

為進一步推動永續行動，TVBS 原創 Podcast 節目《新聞幕後》推出全新單元 「永續加」，由 TVBS 主播夏嘉璐與前鴻海智庫執行長、現任樹冠影響力投資創辦人楊家彥搭檔主持，以輕鬆聊天的方式，與聽眾分享全球各領域永續行動者的故事。對於全新節目內容，夏嘉璐幽默表示，很開心有機會和專家合作，自己將扮演好「小白」角色，不懂的問題一定追問到底。楊家彥則期望藉由 TVBS 的龐大影響力，讓更多人理解並實踐環保、社會責任與企業永續。

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▲夏嘉璐自認是小白。（圖／TVBS）

《新聞幕後》新單元「永續加」主持人之一的楊家彥，透露自己一開始其實並非永續議題的專家，而是從2008年金融大海嘯後，開始接觸國內社會創新領域的團體，並且意識到影響力投資的重要性，其中永續轉型更是重中之重，這段經歷也成為他投入永續領域的重要關鍵，而「永續加」的誕生，楊家彥更是幕後的重要推手。

對此，夏嘉璐笑說:「其實就是一通邀約電話。」因為楊家彥過去曾是TVBS國際政經節目『Today 政經話』固定來賓之一，主持人就是夏嘉璐，經過多次訪問交流，兩人對各自專業都有一定程度的了解，所以一拍即合，很快就進入內容討論階段，最後決定先聚焦永續發展，就連單元名稱也是用兩人名字發想，選用諧音「加」，未來也不排除討論與永續息息相關的數位轉型、人口結構變遷、國際經濟等議題。



夏嘉璐先感謝楊家彥，已經預先安排好一整季的來賓，接著開玩笑地說，會把自己當成「永續小白」，當遇到艱難懂的內容時，一定會問好問滿，再化繁為簡，讓聽眾更容易吸收，充分發揮TVBS作為「ESG轉譯者」的功能。