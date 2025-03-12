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鼓鼓、畢書盡人夫罕見共演！　預告將驚喜嗨翻信義區

記者蔡琛儀／台北報導

社交桌遊品牌將歡度成立四週年，宣布將於3月29日在台北信義區舉辦「WePlay嘉年華頂流派對」，邀請鼓鼓、畢書盡、陳芳語、Jocelyn 9.4.0接力飆唱，要在派對上帶來精彩的表演和互動環節。

鼓鼓雀躍表示：「手遊平時都有在玩，這次可以跟歌迷在線上一起互動很開心！」對於演出，他承諾：「驚喜當然有，會有特別演出！」才剛成為人夫，工作與事業的時間控制上如何管理？他認為：「心情上沒有改變，成家立業後，在心境上有越來越穩定的感覺，生活其實也沒有太大的改變啦！無論是工作和家人都很重要，因此要更加好好分配時間，當然也要保有自己滑滑手機玩遊戲的獨享時刻！」

▲▼鼓鼓、畢書盡、陳芳語、Jocelyn 9.4.0接力在「WePlay嘉年華頂流派對」，飆唱。（圖／WePlay線上桌遊吧提供）

▲▼鼓鼓和畢書盡將共演。（圖／WePlay線上桌遊吧提供）

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▲▼鼓鼓、畢書盡、陳芳語、Jocelyn 9.4.0接力在「WePlay嘉年華頂流派對」，飆唱。（圖／WePlay線上桌遊吧提供）

畢書盡回憶高中時玩過一陣子手遊，現在親子之間，如何控管孩子接觸手機？他表示：「盡量還是不太會讓女兒玩手機 ，但她有自己專用的iPad ，太太有鎖頻道，偶爾給她一些獎勵，讓女兒看年紀可以看卡通。」派對上他將與鼓鼓「人夫連線」共演帶來驚喜。而他4月19日在北流演唱會開唱在即，畢書盡努力籌備中，也笑說：「每一場活動演出都在為到演唱會做暖身！」白色情人節即將來臨，他透露：「跟家人一起家庭聚餐度過，簡單的生活，家人平安健康就很滿足。」

陳芳語說：「因為很早就開始工作，一直很忙，比較少機會可以打手遊，這次可以接觸到，還滿想加入大家的手遊世界。」至於白色情人節要到了，她笑說：「小時候有沒有被告白過的經驗！比較是可愛的告白然後有點害羞，比較在意的還是每天都要很開心，情人節快樂。」

▲▼鼓鼓、畢書盡、陳芳語、Jocelyn 9.4.0接力在「WePlay嘉年華頂流派對」，飆唱。（圖／WePlay線上桌遊吧提供）

▲▼陳芳語、Jocelyn 9.4.0擔任決賽評審。（圖／WePlay線上桌遊吧提供）

▲▼鼓鼓、畢書盡、陳芳語、Jocelyn 9.4.0接力在「WePlay嘉年華頂流派對」，飆唱。（圖／WePlay線上桌遊吧提供）

她這次還和Jocelyn 9.4.0擔任歌唱選秀比賽決賽評審，陳芳語點出評選標準：「除了技巧，其實最重要的就是對自己要有自信，然後足夠的練習，表現出來就會很自然好看！」Jocelyn 展現滿滿熱情：「我很期待看到玩家很嗨的一起跟我享受音樂和我的演出！」至於擔任評審，她點出評分關鍵：「我比較注重舞台魅力還有音色，如果能聽到很喜歡的聲音質感或是律動感很好的演出，我會非常興奮。」

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