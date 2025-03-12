眾量級家寧「2年前讚Andy憨厚真誠」　爆哭告白片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，內容曝光後，掀起不小熱議，就連家寧2年前痛哭告白Andy的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲家寧出國一個半月。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片一開始，Andy替家寧送機，女方表示自己將前往歐洲過聖誕節，預計停留一個半月，目的是為讓自己圓夢。對於這趟旅程，家寧非常期待，並坦言儘管並不確定途中會發生什麼事，但她已做好心理準備，希望能在異國體驗一個不同的聖誕節。

▲家寧談到Andy忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

談到家寧這趟獨旅，Andy表示支持，因為他相信，觀眾們會支持他們各自追求夢想的決定，緊接著他透露，家寧出國的這段期間，彼此仍會透過傳送訊息、視訊通話維繫感情，並提到兩人有共識要送一個禮物給對方，且會將各自錄下來的片段傳給對方看。

▲家寧痛哭感謝Andy。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

影片中可見到，家寧在收到Andy傳給她的影片後，一度被對方的暖舉感動，緊接著更一把鼻涕、一把眼淚地謝謝Andy的付出，「我覺得身邊有個這麼棒、這麼優秀、然後可愛、這麼憨厚真誠、這麼單純的人，Andy真的是...。」如今雙方撕破臉，影片底下也出現不少罵聲，大批網友紛紛留言表示，「超噁」、「退訂」、「女方一家都在演戲。」

▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

此外，Andy在昨（11）日上傳的影片中，提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」