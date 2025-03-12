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D社2張圖藏恐怖細節！金秀賢遭抓包「外流金賽綸表姐手機」廣發給韓國記者

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月16日輕生離世，怎料，她的家人近日出面爆料，直指她生前曾與金秀賢交往，後來遭到追討7億，成為逼死她的最後一根稻草。對此，《Dispatch》於12日刊出與金賽綸生前的簡訊對話，報導裡的截圖間接曝光金秀賢方恐確實外流金賽綸表姐手機，並將其號碼廣發給韓國記者，令韓網一陣毛骨悚然。

▲▼▲▼▲▼▲D社2張圖藏恐怖細節！金秀賢遭抓包「外流金賽綸表姐手機」廣發給韓國記者。（圖／翻攝自Dispatch、金秀賢IG）

▲金秀賢遭金賽綸家屬指控外流金賽綸表姐手機。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金賽綸家人日前出面受訪主張，由於金秀賢封鎖金賽綸的電話號碼，於是她只能用表姐的手機號碼向對方求救，怎料號碼遭金秀賢外流，導致一大堆韓國記者打電話騷擾金賽綸。但此一說難以被證實，直到《Dispatch》於12日刊出與金賽綸生前的簡訊對話，報導裡的截圖間接曝光金秀賢恐怕真的外流金賽綸表姐手機。

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▲D社貼出的求救簡訊是金秀賢視角，代表遭抓包「外流金賽綸表姐手機」廣發給韓國記者。（圖／翻攝自橫豎研究所、Dispatch）

▲D社貼出的求救簡訊是收信者金秀賢視角，圖上寫「今天」代表金秀賢一收到訊息就截圖了，遭抓包外流金賽綸表姐手機廣發給韓國記者。（圖／翻攝自Dispatch）

▲D社2張圖藏恐怖細節！金秀賢遭抓包「外流金賽綸表姐手機」廣發給韓國記者。（圖／翻攝自橫豎研究所、Dispatch）

▲此圖為家人提供的金賽綸求救簡訊。（圖／翻攝自橫豎研究所）

根據《Dispatch》釋出的報導，媒體方收到金賽綸生前向金秀賢求救的簡訊時間點為「今天」，間接代表金秀賢一收到女方的訊息後秒截圖，並廣發傳給韓媒記者，驗證了金賽綸家人的說法。還有另一張圖證實，《Dispatch》傳訊息給金賽綸時，她先是詢問了「請問您是誰」，代表她事前未與媒體聯絡過，手機號碼卻遭到其他人外傳。

金秀賢遭抓包截圖外流金賽綸表姐手機，再度引起韓網輿論撻伐，留言區一陣毛骨悚然回應「今天下午5點，代表他一收到簡訊就截圖了」、「金賽綸說了『救我』，他直接拒之門外了」、「好恐怖」、「看到截圖雞皮疙瘩狂冒」。

▲▼▲D社2張圖藏恐怖細節！金秀賢遭抓包「外流金賽綸表姐手機」廣發給韓國記者。（圖／翻攝自Dispatch）

▲金賽綸遭謠傳有立場要說明，因此收到D社訊息時，第一句話反問「請問您是誰」。（圖／翻攝自Dispatch）

《Dispatch》12日出手爆料，證實兩人的親密照為真，並認為金秀賢經紀公司前後說法不一致，公司表示「追討7億只是形式上的提告」，但金賽綸的認知並非如此，認為金秀賢就是要7億，導致她生前經常被鄰居目睹在樓梯上痛哭，情緒很不穩定，最終走上絕路。當在金賽綸去世後，《Dispatch》曾向金秀賢經紀公司求證，但公司方回應為「公司也在借給她錢的時候說過，知道金賽綸還不起這麼龐大的金額，有跟她說過『等妳有收入或有餘的時候再還』」，至於兩人是否真的交往過？經紀公司Gold Medalist的立場始終如一「虛假爆料」，金賽綸好友則是低調代答「礙於金賽綸的年紀關係，兩人的戀情是絕對不可能承認的」。

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