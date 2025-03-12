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陳奕迅高雄連唱6場「開賣時間公佈了」！　這三類人可優先購票

記者蔡琛儀／台北報導

陳奕迅即將在5月返場高雄，於5月16、17、18、23、24、25日開唱，也是他睽違12年再度站上高雄巨蛋，更象徵他迎接出道30週年的重要里程碑。主辦單位考量歌迷的殷殷期盼與搶票熱潮，為了杜絕黃牛，全場採「實名制」售票，並宣布門票將在23日中午12點全面開賣。

▲▼陳奕迅演唱會公佈開賣時間。（圖／My Kan提供）

▲陳奕迅演唱會公佈開賣時間。（圖／My Kan提供）

此外，高雄站演出時間也同步公開，週五與週六場次為晚上7點半開演，週日場次則考量觀眾交通需求，提前至晚上6點半開唱，票價依區域劃分為5800、4800、4200、3800、3200、2800、1800、1200、800元。

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自巡演開跑以來，「FEAR and DREAMS」便以獨特的藝術敘事與震撼的視覺設計成為全球樂迷熱議焦點，2023年7月台北場七場一票難求，陳奕迅以幾乎零對話的投入演唱，讓觀眾徹底沉浸在「FEAR and DREAMS」的音樂世界。安可環節更誠意滿滿，每晚依序重溫13張國語專輯的經典曲目，包括〈預感〉、〈K 歌之王〉、〈你的背包〉、〈十年〉、〈淘汰〉等首首神曲。

▲▼陳奕迅演唱會公佈開賣時間。（圖／My Kan提供）

▲陳奕迅演唱會向來一票難求。（圖／My Kan提供）

陳奕迅曾感性地說：「這邊給我很多力量，感受到很多愛，當然會想回來！」如今承諾終於兌現。正式開賣前，加碼兩波優先購票機會！3月22日中午12點國泰世華CUBE信用卡友可搶先購票，每人每場限購4張，限區限量售完為止。同日下午1點，台灣大哥大&MyVideo黑卡會員專屬購票時段開放，需輸入專屬購票序號，每組限購2張，限區限量售完為止，3月23 日中午12點正式開賣，詳洽拓元售票系統。

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