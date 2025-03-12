ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾國城、徐乃麟挺黃子佼復出！他曝一線導演哀嘆：是要大家都去死

藝人黃子佼一審被判處8個月有期徒刑，併科罰金10萬元，全案仍可上訴。（圖／趙文彬攝）

▲藝人黃子佼2023年被查獲持有2259個兒少性影像檔案遭判刑。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波，還被爆出在非法論壇「創意私房」購買大量未成年性剝削影像，一審被判處8個月有期徒刑。然而，外傳他去年底有意復出，主持人徐乃麟和曾國城昨（11）日更在記者會上直言，「總是要給人一口飯吃，犯錯的人都衷心懺悔，不然為什麼叫更生人」、「這個人過去有很多成績把他看成十惡不赦，撻伐得有點太嚴重」，引起熱議。對此，知名影評人翁煌德便怒轟，「既然2位大哥大都開口了，其他演藝圈小咖，誰敢開口反對黃子佼？」、「還是反正受害的是別人家的孩子，跟我無關，所以隨便？」

台灣影評人協會監事翁煌德昨在臉書粉專「無影無蹤」撰文道，表示前陣子常常聽到，演藝圈背後有勢力在推動黃子佼復出，「我還想說，都這樣怎麼還能復出，這是不是什麼陰謀論？」沒想到的是，曾國城受訪時證實了這個傳言，還稱自己早已聽聞黃子佼原本要在去年就重回幕前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁煌德說，2位綜藝圈大咖的表態，實在是讓他驚訝到下巴掉下來，「這當然是一個明確的信號，證明綜藝圈掌握權力的人依然支持黃子佼保有舞台。既然2位大哥大都開口了，其他演藝圈小咖，誰敢開口反對黃子佼？」

翁煌德感嘆，其中最讓他震驚的是，徐乃麟在2星期前，才有網友以「失智」字眼嘲諷他孫子，結果他直接氣炸查出對方個資，揚言要帶警察登門提告，「結果兩個禮拜後，他就能公開發言力挺收藏2259部未成年的性影像，並以高級會員身分donate兒童性暴力影像的黃子佼，並稱『更生人受到法律制裁，但出社會總要生活、還要活下去，不管怎麽樣，我們都是鼓勵』。」

翁煌德直言，「如果今天受害者是徐乃麟的孫子，他會鼓勵黃子佼復出嗎？我強烈懷疑。還是反正受害的是別人家的孩子，跟我無關，所以隨便？況且黃子佼至今仍然沒有真正伏首認罪，在法院上不斷詭辯，當然目前更沒有服刑，我們要怎麼稱他是『更生人』？」

翁煌德也相信，即使網友對黃子佼感到憤怒，但沒有人說他沒資格重返社會，如果想自己經營一間與兒少無關的小店，過著平靜生活，民眾大概也不會有意見，「但重返演藝圈，抱歉，我相信真的是沒有人想再看到他的臉，只覺得非常噁心」。

關於許多網友都說影視圈、演藝圈道德標準低落，才會容忍黃子佼這種人能有重生機會，翁煌德澄清，前陣子與一位一線導演閒聊，對方曾說如果黃子佼能夠復出，「那等於是要我們都去死」

翁煌德指出，事實上，老一輩還在堅守江湖道義的演藝人，的確有這種義氣、護短文化，但年輕一輩多半已經慢慢拋下這種包袱，也能分辨是非對錯，「只是因為前輩們都還握有權力，所以也不敢站出來說什麼。對於現狀，當然只覺得悲觀」。

文末，翁煌德說到，「如果演藝界高層在評估過後，認為黃子佼在去年底可以復出，那又有什麼理由會認為他在今年或明年不能復出？當記者問曾國城是不是依然支持黃子佼復出，他語帶玄機地說：『找到一個適當的機會吧！』」

另外，由於徐乃麟的臉書遭網友炎上、灌爆，他也在11日傍晚留言回應，「各位的發言，我覺得是用同理心而反應自己的態度及看法，我可以理解，但我沒有說贊成他繼續回到演藝工作，將來有沒有製作人會找到他主持節目那也是個未知數，（以目前社會的氛圍）我只是表達，他也是有妻小的人了，妻兒是無辜的，難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
入厝遭婆婆討鑰匙！人妻不爽「只付240萬元」　網不挺：沒本事還靠北
直播間花3百買8盒藍莓！到手「每盒僅5顆」超傻眼　店家：不負責發貨
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

想體驗Jennie的人生？　本人親回：真的不要

推薦閱讀

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. K-FLOW3宣布加場！主持人有亮點「SJ銀赫跟著來台」　林口狂歡2天
  2. 「最衰品牌」是它！金秀賢醜聞震撼韓娛　6大代言人全出事
  3. 家寧IG掉粉「一夜蒸發3萬人」！　DK認自媒體圈超意外：不管多資深
  4. 爆熱戀日籍YTR「大街上甜蜜親臉脖」　陳天仁發聲了：開心相處中
  5. KKBOX 風雲榜門票！ETtoday送好康到東森廣場拍照打卡抽
  6. 金秀賢2天雪崩式掉粉20萬！IG慘遭灌爆：太失望　公司澄清文再掀眾怒
  7. 金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰
  8. 《山寨人生》挺金秀賢：第二季繼續拍　網傳「GD好友曹世鎬取關」真相曝光
  9. 被拍有新歡…江祖平笑揭底迪身份「相差23歲」　還原同進大樓真相
  10. 才爆分手王柏傑2個月…謝欣穎深夜曬鑽戒秒刪　經紀人回應有亮點

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366