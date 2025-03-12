曾國城、徐乃麟挺黃子佼復出！他曝一線導演哀嘆：是要大家都去死

▲藝人黃子佼2023年被查獲持有2259個兒少性影像檔案遭判刑。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波，還被爆出在非法論壇「創意私房」購買大量未成年性剝削影像，一審被判處8個月有期徒刑。然而，外傳他去年底有意復出，主持人徐乃麟和曾國城昨（11）日更在記者會上直言，「總是要給人一口飯吃，犯錯的人都衷心懺悔，不然為什麼叫更生人」、「這個人過去有很多成績把他看成十惡不赦，撻伐得有點太嚴重」，引起熱議。對此，知名影評人翁煌德便怒轟，「既然2位大哥大都開口了，其他演藝圈小咖，誰敢開口反對黃子佼？」、「還是反正受害的是別人家的孩子，跟我無關，所以隨便？」

台灣影評人協會監事翁煌德昨在臉書粉專「無影無蹤」撰文道，表示前陣子常常聽到，演藝圈背後有勢力在推動黃子佼復出，「我還想說，都這樣怎麼還能復出，這是不是什麼陰謀論？」沒想到的是，曾國城受訪時證實了這個傳言，還稱自己早已聽聞黃子佼原本要在去年就重回幕前。

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翁煌德說，2位綜藝圈大咖的表態，實在是讓他驚訝到下巴掉下來，「這當然是一個明確的信號，證明綜藝圈掌握權力的人依然支持黃子佼保有舞台。既然2位大哥大都開口了，其他演藝圈小咖，誰敢開口反對黃子佼？」

翁煌德感嘆，其中最讓他震驚的是，徐乃麟在2星期前，才有網友以「失智」字眼嘲諷他孫子，結果他直接氣炸查出對方個資，揚言要帶警察登門提告，「結果兩個禮拜後，他就能公開發言力挺收藏2259部未成年的性影像，並以高級會員身分donate兒童性暴力影像的黃子佼，並稱『更生人受到法律制裁，但出社會總要生活、還要活下去，不管怎麽樣，我們都是鼓勵』。」

翁煌德直言，「如果今天受害者是徐乃麟的孫子，他會鼓勵黃子佼復出嗎？我強烈懷疑。還是反正受害的是別人家的孩子，跟我無關，所以隨便？況且黃子佼至今仍然沒有真正伏首認罪，在法院上不斷詭辯，當然目前更沒有服刑，我們要怎麼稱他是『更生人』？」

翁煌德也相信，即使網友對黃子佼感到憤怒，但沒有人說他沒資格重返社會，如果想自己經營一間與兒少無關的小店，過著平靜生活，民眾大概也不會有意見，「但重返演藝圈，抱歉，我相信真的是沒有人想再看到他的臉，只覺得非常噁心」。

關於許多網友都說影視圈、演藝圈道德標準低落，才會容忍黃子佼這種人能有重生機會，翁煌德澄清，前陣子與一位一線導演閒聊，對方曾說如果黃子佼能夠復出，「那等於是要我們都去死」。

翁煌德指出，事實上，老一輩還在堅守江湖道義的演藝人，的確有這種義氣、護短文化，但年輕一輩多半已經慢慢拋下這種包袱，也能分辨是非對錯，「只是因為前輩們都還握有權力，所以也不敢站出來說什麼。對於現狀，當然只覺得悲觀」。

文末，翁煌德說到，「如果演藝界高層在評估過後，認為黃子佼在去年底可以復出，那又有什麼理由會認為他在今年或明年不能復出？當記者問曾國城是不是依然支持黃子佼復出，他語帶玄機地說：『找到一個適當的機會吧！』」

另外，由於徐乃麟的臉書遭網友炎上、灌爆，他也在11日傍晚留言回應，「各位的發言，我覺得是用同理心而反應自己的態度及看法，我可以理解，但我沒有說贊成他繼續回到演藝工作，將來有沒有製作人會找到他主持節目那也是個未知數，（以目前社會的氛圍）我只是表達，他也是有妻小的人了，妻兒是無辜的，難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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