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蘿拉救兵是聖結石姻親！　本人證實急切割「準備提告」：骯臟事有夠多

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎去年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，還驚爆在強制執行過程中，警方在對方家中搜出喪屍煙彈。蔡阿嘎11日再公開第二次強制執行的經過，指出蘿拉躲在廁所想逃避，更提及過程還有兩位年長的救兵現身，如今網紅聖結石跳出來證實，該救兵正是自己的岳母以及老婆的叔叔。

▲▼聖結石遭捲入蘿拉事件。（圖／翻攝自IG）

▲聖結石遭捲入蘿拉事件。（圖／翻攝自IG）

蔡阿嘎透露，兩人一前一後到蘿拉租屋處，講話相當大聲，不過說詞反反覆覆，先是指稱房子是自己借給林小姐的，當場被律師打臉，後來又改口：「房子所有權人在加拿大，委託我來幫忙處理。」不過事務官依舊強制執行，他們還當著警察面前抽起電子煙，直接犯法被查扣。聖結石岳母還捧著蘿拉的臉說辛苦了，讓蔡阿嘎一群人當場看傻了眼。

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▲▼聖結石姻親救援，但卻搞砸。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼聖結石姻親救援蘿拉，但卻越幫越忙。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼聖結石姻親救援，但卻搞砸。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

聖結石先前才被發現是蘿拉的房東，事後證實在林沛蓁發文坦承涉及不法情事前，他都是依「無罪推定原則」處理，同意林沛蓁持續依合約合理使用位於蘆洲的辦公室（住所）。他11日深夜再次發聲，對於姻親與蘿拉關係匪淺，切割關係：「我只能說很感謝幫了我一個大忙，他們的骯臟事有夠多，就算我真的很討厭某些人，我身為晚輩也不太方便主動說。」

他表示自己與姻親關係疏遠，老婆的叔叔甚至在未經過允許的情況，住在他的房子好幾天，他目前已諮詢律師打算對他們一家人提告，「12／30強制執行當下我們不知情，並且我完全沒有授權過他們幫忙去讚聲哦，他們跟林小姐關係可好了，道德規勸也勸不動的。親戚一場，我們後輩沒有勸過嗎？有啊...我們直接被切割啊，在利益面前親戚算什麼啊，無論是事證、影片、文字記錄我們都有保留著，等未來哪天可以派上用場。」

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蔡阿嘎, 聖結石, 林沛蓁, 二伯

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