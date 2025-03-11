曾在大陸跑逾50演出　孔雀眼樂團消失4年「團員轉幕後近況曝光」

記者蔡琛儀／台北報導

電子樂團孔雀眼由主唱兼貝斯手令晴、吉他手依璇組成，成團10年來在大陸累積巡迴超過50場，常受邀海外演出數場音樂節，也數次獲得金音獎等音樂獎項的入圍肯定，他們也推出新歌〈訊號〉，歌詞以孔雀眼為第一人稱，訴說著久違回歸的心情，與想對聽眾說的話。

▲孔雀眼樂團。（圖／我在娛樂、孔雀眼提供）

暌違4年再度跟聽眾見面，令晴坦言心情很期待，也很緊張，在這4年中，她除了努力感受生活外，也始終沒有忘記她最愛的音樂與最愛她的歌迷，笑說：「歌詞中有一句『一瞬間、閉上眼，感覺我又回到你身邊』，就是我想對歌迷的告白，希望大家閉上眼睛聽到音樂當下，可以感受到我們回來了，像是離人終於歸來的感覺。」

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其中還有一句「絞爛我的心當飲料給你喝」，看似有點血腥，但令晴開完笑說，「就是我在創作過程掏心掏肺，把這些心情分享給聽眾，你們就當喝飲料一樣，輕鬆愉悅喝下去就對了。」吉他手依璇分享，這次的吉他編曲方向跳脫以往的設定，不以強烈、明確的樂句出現，而是轉換融入歌曲氛圍，並在歌曲尾段透過音色的層次加疊，刻畫情緒張力。

▲孔雀眼樂團。（圖／我在娛樂、孔雀眼提供）

令晴在沉寂的4年中，替不少歌手、網紅、雜誌等製作單曲，也參與劇場配樂，她個人也不排斥戲劇等任何可能性；依璇則是轉戰幕後工作，成為影視廣告影像製作人，尋找更多異業合作的機會，2人皆在不同領域各自努力、追尋，期待未來能用更多元的方式跟歌迷見面。