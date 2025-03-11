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金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓24歲已故女星金賽綸生前所撰寫的聲明，在10日被家屬透過YouTube頻道《橫豎研究所》公開，也因此曝光她在15歲就和金秀賢交往的事情。《橫豎研究所》11日再揭露金賽綸的撰文過程，以及金賽綸媽媽的聲明。

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

▲金賽綸未公開的聲明中提到與金秀賢交往6年。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

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《橫豎研究所》在11日的直播影片中，曝光由金賽綸表姊提供的聊天截圖，畫面中顯示表姊在去年3月25日數度接到了記者的電話，金賽綸對此說道：「妳別接。」

同日，表姊表示自己看到金賽綸正在準備聲明的報導，對此，金賽綸說是誤報，但自己確實有寫了一篇文章。截圖中，她將內容發給表姊看，其中包括了和金秀賢戀愛的時間線，以及對於經紀公司立場的不理解，最後她還生氣地說了句：「狗崽子。」而表姊則幫她揪錯字。

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸和表姊的對話。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

接著，金賽綸的表姊又說：「不是，我真的無法理解為什麼要把我電話流出去。」並問金賽綸未來是不是會發該篇聲明。對此，金賽綸回道：「沒有要發啦，只是先寫著。」

而《橫豎研究所》也公開了金賽綸媽媽的聲明。金賽綸的媽媽表示：「已經不在我身邊的孩子的事情，再次提起的理由是為了挽回因虛假報導，而在瞬間被摧毀的孩子名譽。」強調不是為了獲取什麼，或製造紛爭。

金賽綸的媽媽說，自己只是希望女兒能夠以在生前身為演員所獲得的名譽被記住、受到追悼，而不是變成別人茶餘飯後的八卦，「請幫助她能夠以演員的身份恢復生前的名譽。」

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

此前，金秀賢的經紀公司Gold Medalist發出聲明，指出《橫豎研究所》的爆料內容全為捏造，「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」

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