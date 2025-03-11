前輔導長「轉戰成人直播」！內內認家人難接受　阿嬤收到影片才知

記者劉宜庭／綜合報導

前國軍八軍團女輔導長「內內」因私密影片外流風波遭汰除，後來轉當成人平台直播主，近日上節目談及轉職心路歷程，她坦言家人起初並不知情，阿嬤得知後更是難以接受、勸她「妳不要跟人家去做露屁股的」，但她認為這也是一個工作，不讓外界眼光影響自己。

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▲家人原本不知道內內做成人直播。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

內內近日上節目暢談談轉職經歷，被問到家人是否會給壓力？她坦言：「其實家人一開始不知道，後面是老人家都喜歡傳一些有的沒的，我阿嬤就跟我說『妳不要跟人家去做露屁股的啦，屁股被人家看光』。」不過，她並未因此被勸退，認為自己只是在進行直播工作，不覺得有什麼不妥，「我想說也是一個工作，畢竟我也沒給人家碰到什麼的。」

此外，內內也坦言：「私密影片的時候家人知道。」事發當下，她選擇直接消失一段時間，避免面對過多壓力：「因為我覺得我沒辦法承受他們給我的關心。」雖然同場嘉賓小鐘安慰「這也不是妳的錯」，但她也承認：「我在不對的地方是事實。」

▲內內改當直播主後出席各類活動、通告節目。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

轉戰成人平台後，內內也成為不少網友關注的焦點，然而負評與酸言酸語也接踵而來。她表示，剛開始時非常難以適應，「一開始很受不了，然後會覺得心裡很受創，想說乾脆不要播。」但後來她選擇轉變心態，直接反擊酸民：「不然你不要看、去旁邊，旁邊是直接活春宮的，你不要來看我。」不受外界眼光影響。