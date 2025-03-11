越南影帝演台劇圈粉被讚「像陳傑憲」　當地粉絲應援驚呆張鈞甯！

記者黃庠棻／台北報導

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅透過張鈞甯的角色揭開台灣現有的醫療困境，更赤裸裸揭露移工問題，許多失聯移工無法循正常管道就醫。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

影集中連炳發大展醫者仁心在各種艱困環境治療受傷生病的移工，有影評大讚連炳發透過演技展現令人振奮醫者精神，更有許多觀眾被他圈粉，直呼「范醫生好帥」、「連炳發演技真的很棒」、「是不是有點神似陳傑憲？」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

其實「發哥」連炳發在越南早已擁有大批粉絲，日前粉絲動員拍攝驚喜應援影片在《The Outlaw Doctor 化外之醫》上檔記者會播出，更跨國應援手寫信給監製湯昇榮，感謝劇組團隊促成這次台越合作。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另外，越南粉絲更超級給力集資設置鋪天蓋地的宣傳版面，包含越南全國樂天戲院所有電影放映前、大廳內與戲院外的大螢幕廣告版位，以及全國 40多個省份、4000個據點、12000個電影院內、大樓電梯內螢幕的廣告版位，讓張鈞甯、楊一展等演員得知後驚呼連連，連炳發感動不已，他也特地在社交媒體上特別感謝熱情的越南粉絲。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發特地與監製湯昇榮、導演廖士涵、詹淳皓於首播前共同出席臺中、嘉義特映會，與觀影民眾一同搶先看！連炳發特別穿著全身黑衣有如重現「怪醫黑傑克」，他為拍攝及宣傳《The Outlaw Doctor 化外之醫》持續努力學中文。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

特映會現場，連炳發展現優異的外語能力，用相當標準的中文說「大家好，我是連炳發，在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演范文寧醫生！」引起全場影迷熱烈掌聲，他更分享在台拍攝的回憶「當時受到許多臺灣人的照顧，現在想起來還是覺得很激動。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

瀚草文創董事長湯昇榮同時身為本影集監製，在特映會表示感謝「非常開心能夠來到臺中、嘉義特映會，這部影集許多場景都是在臺中及嘉義拍攝，例如外事警察夏騰宏在臺中東協廣場的商店街道追捕連炳發，情節緊張萬分！影集中幾乎所有的醫療場景都是在嘉義長庚醫院拍攝，十分感謝院方全力協助，才能順利完成這部國際級的製作！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

導演廖士涵打趣地說「自己是半個嘉義人，但長時間都在臺北工作，今天能回老家非常開心！家人也來到現場支持，真的很感動。《The Outlaw Doctor 化外之醫》是一部結合醫療、犯罪、移工等社會議題的影集，自己也是拍攝這個題材才開始對移工有更深的認識，也期待本影集能促進移工、長照等議題的討論。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

導演詹淳皓則說「《The Outlaw Doctor 化外之醫》拍攝過程中動員上百名多國演員，在製作過程面臨許多挑戰，今天全體演員與工作人員的努力，以及臺中、嘉義等當地的協助，才讓這部國際旗艦影集順利完成，真的很感謝，希望大家看完後能多多分享！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。