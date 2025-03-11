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Jennie〈like JENNIE〉穿Kitty胸衣露小蠻腰辣舞　最後反轉萌暈全網

文／妞新聞

 「This that pretty girl mantra～」辣個漂亮女孩強勢席捲全球啦！BLACKPINK成員「Jennie（金珍妮）」出道以來的首張個人專輯《Ruby》在3月7日登場，從成立個人工作室ODD ATELIER到簽約美國知名唱片廠牌哥倫比亞唱片，Jennie刷新個人演藝事業，展現音樂路上的不同面貌，專輯中不只合作大咖歌手，曲風多元、造型百變引爆全球關注。

不按牌理出牌，早在1月底就毫無預兆突擊上架收錄曲〈ZEN〉的MV，Jennie在MV中以有如藝術品的金色頭飾、上半身裝飾「浴火登場」，狂換6套前衛又神聖的造型讓粉絲大呼：「想入Jennie教。」

 
 
 
 
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包含第一首公開的〈Mantra〉，剛剛介紹到的〈ZEN〉、找來饒舌女帝Doechii、創作歌手多明尼克菲克合作的〈ExtraL〉以及（Dominic Fike），正規專輯《Ruby》誠意滿滿收錄共15首歌曲，同時Jennie還將在韓國首爾、洛杉磯、紐約巡迴舉行《The Ruby Experience》宣傳活動，全世界的粉絲超有福。

Hello Kitty變辣Bra？

〈like JENNIE〉MV公開超反轉

▲Jennie〈like JENNIE〉MV公開超反轉。（圖／Youtube／JENNIE，下同）

Jennie果然是毋庸置疑的時尚百變女王，在釋出的〈like JENNIE〉MV中，她綁起嘻哈小辮子，穿上寬褲＋短版上衣展露她的招牌小蠻腰、川字腹肌，搭配嘻哈曲風又酷又辣亮相，與多名舞者大型排舞場面超震撼，不過疊搭的Bra上居然是「Hello Kitty」的大頭，反差還沒結束，MV最後女王消失，變成了一隻『水豚』，難道是愛水豚愛到變身了嗎（笑）？大家快去刷起來。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

Jennie回歸「瓜呆短劉海＋大紅髮色」破格變身！新專日期＋超狂6大咖合作名單曝光

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Niusnews妞新聞, Jennie, MV, Like JENNIE

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