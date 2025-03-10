吉伊卡哇聯名MLB周邊秒殺！　轉賣價飆5倍…官方1狠招黃牛全滅

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《吉伊卡哇》（ちいかわ）因畫風可愛，人氣席捲海內外，現在更與美國職棒大聯盟（MLB）推出聯名周邊商品，不料開賣30分鐘隨即秒殺。隨後爆發網路上出現翻價4到5倍轉賣，官方單位為此緊急宣布「追加訂購生產」，令黃牛一夕全滅。

▲吉伊卡哇威力太強，與美國職棒大聯盟推出聯名周邊商品全秒殺。（圖／翻攝自X）

美國職棒大聯盟（MLB）將於3月18、19日在日本東京巨蛋舉行芝加哥小熊隊與洛杉磯道奇隊的開幕戰。超人氣「吉伊卡哇」與MLB罕見推出聯名周邊商品，讓動漫角色穿上球隊球衣的吉祥物吊飾、鑰匙圈等，讓粉絲期待破表。官網於8日上午11點開賣，在短短30分鐘內就全數秒殺，隨後二手平台「Mercari」出現翻倍出售價，價格翻漲4到5倍，日網輪番抱怨「才開始30分鐘就全賣光，這也太誇張了吧」、「結帳等待22分鐘，結果輪到我時，吉祥物早就全滅了」。

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▲《吉伊卡哇》動漫角色穿上MLB球隊球衣超萌。（圖／翻攝自X）

面對天價轉賣潮，官方X同日晚間發聲，宣布所有商品「追加訂購生產」，消息一出，轉賣價格瞬間下跌，日網一片叫好「這決定太棒了！讓想買的人都能用合理價格買到手」、「終於找到一個讓黃牛全滅、所有消費者都能開心的方法」、「光是一個『訂購生產』的公告，就足以黃牛市場瞬間瓦解」。

▲吉伊卡哇官方宣布追加訂購生產，黃牛抬價一夕全滅。（圖／翻攝自X）