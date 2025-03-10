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樂天女孩遭酸「台啦也要裝韓味」　崔荷潾直球反擊：去年就是淺髮

記者劉宜庭／綜合報導

樂天女孩梔梔日前宣布改名為「崔荷潾」，但新名字與全新造型卻引發網友熱議，卻有人誤以為她是韓籍成員，甚至還有網友留言質疑「台啦也要裝韓味？」對此，崔荷潾親自回應，強調喜歡韓國妝造並不代表「裝韓妹」，以大方態度化解質疑。

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天女孩梔梔改名為「崔荷潾」。（圖／翻攝自崔荷潾臉書）

▲樂天女孩梔梔改名為「崔荷潾」。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自崔荷潾臉書）

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崔荷潾在2月8日於社群平台宣布改名，她表示：「從來沒有改過名字的我，這一次勇敢踏出新的一步，今年開始，將以全新的藝名與大家見面！」她也透露，新名字的選擇有其特別的寓意：「荷花象徵『覺悟』與『智慧』，水波則代表『清明與自在』。這個名字帶著淡然從容的氣質，也意味著要超越世俗的眼光，專注於自己的熱愛與夢想。」

崔荷潾俏皮地告訴粉絲：「剛開始或許有點不習慣，但就像當初的名字一樣，叫久了就熟了。讓『崔荷潾』，荷潾在一起（和你在一起）！」並笑稱：「之後要是叫舊名字的話……可是不會回頭的喔～（開玩笑啦，還是請大家多多支持）。」

3月7日的樂天女孩記者會上，「崔荷潾」的亮相引起不少討論，有網友表示：「這名字真的很韓！剛聽到還以為是韓籍新成員！」甚至有人認為她的造型風格也偏向韓系，質疑她是否刻意打造韓風。

▲樂天女孩梔梔改名為「崔荷潾」。（圖／翻攝自Threads）

▲樂天女孩梔梔改名為「崔荷潾」。（圖／翻攝自Threads）

▲崔荷潾直球回應。（圖／翻攝自Threads）

對此，崔荷潾大方回應：「欸抖～大家喜歡韓援，我們也可以喜歡韓國的妝造感吧～選擇自己喜歡的不代表裝韓妹。然後我去年就是淺髮，休息染深又染回來喲！但還是謝謝你為了我發一篇文。」不僅沒有迴避話題，還以幽默的方式回應質疑，展現從容態度。

▲樂天女孩梔梔改名為「崔荷潾」。（圖／翻攝自崔荷潾臉書）

▲樂天女孩梔梔改名為「崔荷潾」。（圖／翻攝自崔荷潾臉書）

▲崔荷潾2025年以全新藝名出發。（圖／翻攝自崔荷潾臉書）

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樂天女孩, 崔荷潾, 梔梔, 韓援

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