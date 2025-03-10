佩甄原要認識香港水果大亨！小禎幫撮合「結局悲慘哭了」　意外結緣王祚軒

記者孟育民／台北報導

小禎（胡盈禎）與佩甄是圈內好閨密，兩人近期開Podcast節目《禎甄要chat內》，首集就大談姐妹內心話。當年還是單身的佩甄，小禎約了一個唱歌局，想要介紹一位香港的水果大亨給她，打算撮合兩人，沒想到男方竟大遲到，最後還帶了前女赴約，讓佩甄備受打擊落淚，不過卻因而認識現在的老公王祚軒，最後僅交往一年就結婚！

▲小禎（左）與佩甄（右）合開Podcast節目。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

佩甄當天穿著露背裝赴約，沒想到那位水果大亨遲到了幾小時，最後還牽著前女友一起現身，佩甄傻眼說：「我一直看著胡盈禎說『這什麼意思』，妳一直在躲我的眼神，或許他們根本沒分手，也可能這段過程和好了，反正他大遲到又帶了女友，我當然就知道沒搞頭。」佩甄甚至一邊唱歌一邊掉淚，「我根本被打擊，因為我怎麼會跟一個人相親，然後他還不來，我覺得好丟臉、好不被尊重，而且朋友都在。」

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▲佩甄分享相親趣事。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

不過佩甄卻因此意外認識了現在的老公王祚軒，因為當天王祚軒也受邀出現在同個包廂，不但陪了心情不好的她整晚，兩人還用同個瓶蓋喝酒，佩甄說：「他整晚在逗我笑，因為我隔天要去主持活動要早走，他還追出來趴在桌上，我就覺得醫生怎麼會那麼好笑，沒有到動情，但對他有一點好感。」兩人很快就來電，在一起短短一年就結婚，結婚至今17年依舊甜蜜。