睽違3年！「美聲天后」莎拉布萊曼宣布再次來台　7月美聲開唱

記者蕭采薇／台北報導

全球最暢銷女高音、曾獲葛萊美獎提名的美聲天后莎拉布萊曼，睽違3年即將在台北流行音樂中心，帶來全新製作《2025星光閃耀演唱會》。莎拉將於今年七月再次來台，與期待已久的歌迷共度璀璨星光之夜，門票將在3月11日下午13:00實名制開賣。

▲「美聲天后」莎拉布萊曼睽違3年，即將來台開唱。（圖／寬宏提供）

美聲天后莎拉布萊曼享譽國際，以演出音樂劇四大名劇之一《歌劇魅影》的女主角-克莉絲汀驚艷全球，爾後發行個人專輯，大獲好評，登頂各大排行榜，睽違30年，去年2024年，莎拉布萊曼回歸演出音樂劇，參與安德魯洛伊韋伯的經典音樂劇《日落大道》(Sunset Boulevard)，莎拉布萊曼完美詮釋劇中渴望重返大銀幕的過氣女明星諾瑪．戴斯蒙德（Norma Desmond）一角。

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▲「美聲天后」莎拉布萊曼享譽國際，曾以演出音樂劇四大名劇之一《歌劇魅影》。（圖／寬宏提供）

該劇於澳洲與新加坡的演出順利落幕後，3月將繼續前往中國巡演，而莎拉布萊曼也馬不停蹄於七月展開個人演唱會巡演，為所有喜愛她的歌迷帶來享受天籟美聲。而她是全球最傳奇性女高音，不僅曾在巴塞隆納奧運會、北京奧運會上演出，更憑藉音樂的傑出貢獻，獲得世界知名好萊塢星光大道的星星徽章，並榮獲榮譽博士學位。

▲「美聲天后」莎拉布萊曼也馬不停蹄於七月展開個人演唱會巡演。（圖／寬宏提供）



莎拉布萊曼《2025星光閃耀演唱會》本場演出採實名制購票，每位會員至多可購買4張票券，每張票券上方皆為訂票人本人之姓名。票券持有人須隨該筆訂單之訂票人（即票券上姓名者）一同進行身分驗證並進場。演唱會門票將在3月11日13:00在寬宏售票系統實名制開賣。