林慶台《獵人兄弟》展反差魅力　一個眼神征服徐詣帆

記者蕭采薇／台北報導

電影《獵人兄弟》男主角徐詣帆演而優則唱，與同為太魯閣族的新生代歌手沈駿，共同演唱的電影宣傳曲《害怕原諒》。兩人。徐詣帆大學時就讀音樂系，坦言曾懷抱著歌手夢想，但因緣際會下成為演員，這次他為自己主演的電影《獵人兄弟》獻唱宣傳曲，感慨道：「這一切，都是上天最好的安排！」

▲徐詣帆（左）則分享，多年後再次與林慶台（右）對戲，敬畏之心仍油然而生，單是對方的一個眼神就能讓他完全被征服。（圖／牽猴子提供）

宣傳曲《害怕原諒》歌詞中「明明是愛的啊，我們之間為何只剩倔強？」 深刻地帶入了電影中的家庭之間的矛盾，徐詣帆表示，當時拿到歌詞就彷彿回到拍攝時的情境，內心深處再次湧現出那股情感的震撼。

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在片中徐詣帆、馬志翔與林慶台飾演父子三人，因一場意外的衝突而分裂，背後藏著長久未解的傷痕與誤解。徐詣帆分享，再次與馬志翔的合作非常信任對方，因為彼此已有著熟悉的默契。談及與林慶台的合作，徐詣帆則分享，多年後再次與林慶台對戲，敬畏之心仍油然而生。

徐詣帆形容，單是對方的一個眼神就能讓他完全被征服，同時徐詣帆也提到林慶台身上令人驚訝的反差魅力，他笑說：「慶台哥本身是牧師，但只要當他一踏入山林，他完全是一個奔放的一個小男孩子，他看到山的時候眼睛都亮了！」《獵人兄弟》以深刻動人的故事，探討家族間的矛盾與愛的力量，電影將於3月21日全台上映。