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賈永婕發文酸前101董事長挨批「做人厚道點」　直球回應了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人賈永婕任職台北101董事長後，成為大眾關注焦點。日前，她在社群上上轉發了網友貼文，指出前台北101董事長、前民進黨立委張學舜是「台灣一零一」資本股份有限公司的代表人，她對此表示：「這到底是什麼狀況我真的看不懂，求解？」引發熱議，好友郁方也跟著附和。一連串發言讓網友直批「不厚道」，她也大方回應。

▲賈永婕諷刺前101董事長張學舜。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕諷刺前101董事長張學舜。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕的7日發文指出：「原來真的有台灣一零一這家公司，所以前任台北101的董事長是現任台灣一零一的董事長。好像繞口令哦」，郁方也開玩笑地表示：「哇塞！有人想要千古留名在101嗎？尸位素餐的前任真的好可怕。」不懂為何要背負台北101的「十字架」不放。賈永婕則回應道「姐的人生哲理好深奧」。

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▲賈永婕諷刺前101董事長張學舜。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕與好友郁方一搭一唱。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

有其他網友提出不同的看法，有人認為張學舜與總統賴清德曾共事，暗示賈永婕不應該公開批評，「他為人低調穩重，經營101認真創新，挺過疫情，令人耳目一新！大家有目共睹，同理，身為賴總統團隊的妳，有看過賴總統一上任就屢屢褒揚自己政績，去批評前任小英總統的作為嗎？做人厚道點。」對此，賈永婕直球回應「我超厚道喔，陽光下的坦蕩。小英總統真的很棒啊」。

▲賈永婕諷刺前101董事長張學舜。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕回應網友質疑。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

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