愷樂育兒「等來1舉想慶祝」　當媽半年認腰已斷：黑眼圈不能再深

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）去年9月驚喜公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照，喜獲各界祝福。平時會在社群分享育兒日常的她，今（8）日發文透露，兒子在沒有她哄睡的情況下成功入睡，讓她開心直呼：「好想放煙火慶祝。」

▲愷樂會在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

愷樂透露，兒子首次在白天成功自己入睡，讓她感到相當驚喜，「終於等來白天小覺第一次自主入睡成功，媽媽實在太感動太開心了，好想放煙火慶祝。」不過，愷樂也虧自己說不定開心得太早，因為她其實也不確定這次兒子自己睡著，是否只是打疫苗後的副作用，「還是高興的太早，只是單純打疫苗的副作用反應？」

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▲愷樂分享近況。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

▲網友回覆愷樂貼文。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

貼文曝光後，立即釣出一票同為媽媽的網友們紛紛留言，「恭喜樂樂」、「擺脫睡眠不足的蝴蝶」、「媽咪辛苦了，一起加油。」為此，愷樂在看了網友們的回覆後，留言笑說「黑眼圈不能再深了」、「真的太開心，我的手臂不能再繼續壯下去了」、「希望早日脫離睡覺抱哄地獄，媽媽腰已斷。」