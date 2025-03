薛凱琪沉默8天首發聲！　「長文訴方大同逝世」心境

記者王靖淳/綜合報導

金曲歌王方大同本月1日被唱片公司證實,抗病五年,已在上月21日因病辭世,享年41歲,私生活低調的他,生前唯一的緋聞女友是港星薛凱琪,她今(8)日首度在微博發聲。

▲方大同生前緋聞女友是港星薛凱琪。(圖/翻攝自微博/方大同)

薛凱琪分享近期因身心狀態而取消部分工作的心情。她坦言,過去幾天和團隊反覆討論,決定推遲後續的演出及工作安排,並對夥伴的理解表達感謝。薛凱琪提到,「我本以為自己已經很堅強,但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。」並表示,雖然自己想呈現出最快樂的一面,但有時卻難免會感到失落和挫敗,「我想了很久很久到底該不該表達,最終還是選擇跟大家說出我的想法。一直以來只想要大家看見最快樂的我,因為那才是我最想要成為的凱琪,雖然有的時候我也會偷偷的失敗。」

薛凱琪坦承曾考慮取消已排定的演唱會,同時也透露,一個內心的聲音告訴她,雖然不完美,但能在舞台上表達自己就是種恩賜。薛凱琪坦言,「我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話,能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許它能打動你的心靈,是因為它是誠懇的,那我今天也要重新學習再勇敢一點,再誠懇一點去面對我自己和大家。」

談到好友方大同逝世,薛凱琪解釋自己沉默8天未發文的原因,「本身一直什麼都沒發,是因為我覺得脆弱是留給自己的,而我並不想影響大家。」最後,她表示,「脆弱,都是為了明天的堅強。雖然我們每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣,有的人快一點,有的人慢一點。但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇,只要我們勇敢的用行動去回應愛,去感激你的所愛之人。」

【薛凱琪微博全文】

最重要的東西往往是無形、抓不住的,卻又一直圍繞身邊。比如光、信念、希望、善。愛更是。

過去八天我感到非常抱歉,因為狀態問題,我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上,我們也確實取消了部分已經定好的行程,也謝謝所有合作夥伴的諒解,給我時間慢慢恢復。

從來沒想過,43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵。我本以為自己已經很堅強,但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達,最終還是選擇跟大家說出我的想法。一直以來只想要大家看見最快樂的我,因為那才是我最想要成為的凱琪,雖然有的時候我也會偷偷的失敗。我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話,能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許它能打動你的心靈,是因為它是誠懇的,那我今天也要重新學習再勇敢一點,再誠懇一點去面對我自己和大家。

本身一直什麼都沒發是因為我覺得脆弱是留給自己的,而我並不想影響大家。我曾有想過演唱會、工作、事業,比起人生,其實都太不重要了。所以我有想過把已經定好的演唱會取消。但是偏偏心裡有個小小的聲音跟我說,雖然我每天都跟自己掙扎我哪裡不夠好,哪裡不夠有才華,但是這一輩子我能唱是個恩賜。因為宇宙想要用我的不完美去跟大家說,其實你我都是一樣,只是我利用了舞台去表達。在活著的路途中,你會有很多東西不想做,但是想了想你又會去做了,搞笑吧?因為這個世界不是圍繞著你一個人在轉的,你要負責任,要做個堅強的榜樣。我在幻想當我脆弱的時候我也會很想要看到別人堅強,去拉我一把,不是嗎?所以不管別人怎麼想,我薛凱琪想試試,試試去完成我本身不想做的演唱會,試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。也希望大家從今天起珍惜時間去勇敢一點面對你自己的想法。

脆弱,都是為了明天的堅強。雖然我們每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣,有的人快一點,有的人慢一點。但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇,只要我們勇敢的用行動去回應愛,去感激你的所愛之人。

最希望世界大同的你,當聽到我們說,會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時,你應該會很開心吧?跟你說,我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。

本身演唱會的名字是「光」,但是後來我想簡單一些,就改成了Let Me Love You——讓我愛你。因為當你懂得愛的同時,你也擁有了光。希望大家在未來,不僅是在音樂裡、在演唱會上、在見到我的時候,才得到你們要的光芒和能量。在生活中的每一個時刻、每一次相遇,都能迎接它的美。

有的時候,我覺得自己能給的愛很多,但有的時候很少。甚至我覺得我根本搞不明白,怎麼給才是對,或是錯。我或許跟你們一樣還未知道它正確的答案,所以我只能用一顆好奇的心去反覆嘗試。發現錯了的時候就用微笑去面對,因為下次,我會更溫柔的去對待我愛的人,生命,和自己。

LET ME LOVE YOU,wherever you are.我們都很傻,但是也很可愛。「別太遲,又十年後至想,快樂嗎?」