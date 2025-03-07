黃宥嘉不滿「黃子佼享天倫」！　砲轟張小燕：太后想怎樣就怎樣

記者顧齊祐／綜合報導

主持人黃子佼自被爆出「#MeToo」事件及持有未成年性影像案引發爭議後，便鮮少公開露面。近日有民眾目擊他與妻子孟耿如外出遊玩，毫無掩飾地出現在眾人眼前，享受天倫之樂。對此，眼科醫生黃宥嘉就直接發文痛批「綜藝教母」張小燕，直指她在演藝圈太后當習慣了，想怎樣就怎樣。

▲醫生黃宥嘉（左）發文痛批張小燕。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間／張小燕）



黃宥嘉今（7）日在Facebook發文表示「只要生小孩、養寵物、捐款公益，這個台灣的犯罪者就應該原諒？那法院關起來、律師回家曬包包，自救課程改為行銷善良課程」。並進一步指出「監獄那麼多犯人，怎麼不放出來在你家附近享天倫之樂」。

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▲黃宥嘉在Facebook發文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



隨後，黃宥嘉直接點名張小燕，痛批她「不是也出來在那邊說孟耿如她媽媽是她的好朋友，會做點心給她吃，請大家不要再為難佼佼」。更直言「張小燕那種就是：就是太后當習慣了，哀家想怎樣就怎樣，你們忍一忍就沒事了。掌握資源的人這樣，難怪演藝圈整組爛掉」。

▲黃子佼、孟耿如近日被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）



黃子佼因涉嫌性騷擾、性侵等案，被Zofia、小方（化名）及K小姐等3名女性指控，最終因證據不足或和解而未遭起訴。然而，他另涉「創意私房」偷拍網站案件，因持有未成年不雅影片，去年12月一審被判刑8個月，並處以10萬元罰金。目前檢方已提起上訴，二審可能面臨更重刑期。