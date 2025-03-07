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樂天韓援三本柱台灣合體　河智媛愛雞排珍奶跳兩次就到位

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」新球季陣容堅強，今（7）日29位女孩亮相開季記者會，人氣隊員曲曲接任隊長職位，筠熹則獲選為特級副隊長，而眾所矚目的「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛也是首度同台，河智媛事先偷學台語「巴豆夭」，還說昨天下午剛抵台，就大啖火鍋、雞排、烤肉、烤牛舌、珍奶等美食，沒有口味不符的問題。

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬(右起)、河智媛、禹洙漢、首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

河智媛在台人氣極高，今首度公開亮相，非常驚訝現場球迷跟媒體陣仗，現場滿滿人潮，也體會到自己受歡迎的程度，昨日粉絲不辭辛勞去接機，禹洙漢也感到驚訝。問及練舞進度？河智媛表示已練好80%，「節奏比較快，動作速度比較快」，廉世彬說雖然應援曲有點多，但歌曲都很好聽，禹洙漢則仍對應援曲感到陌生。

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▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛現場熱舞。（圖／記者湯興漢攝）

河智媛也提到當初會選擇台灣的原因，「去年有來台過聖誕節，粉絲反應很好，樂天來聯絡我，我就決定來了」而廉世彬坦言本來去年交流賽要來，但突然有事取消，有些遺憾。而近來氣候將轉熱，河智媛開玩笑要「剃光頭」，不過，昨天有先去逛了一趟美妝用品店，買了雙襪子，屆時夏天應該也會買涼感襪、適合夏天的物品消暑。

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘎琳也是現場焦點。（圖／記者湯興漢攝）

說起當初來台的原因，河智媛表示，「去年有來台過聖誕節，粉絲反應很好，樂天來聯絡我，我就決定來了」而廉世彬坦言本來去年交流賽要來，但突然有事取消，有些遺憾。而近來氣候將轉熱，河智媛開玩笑要「剃光頭」，不過，昨天有先去逛了一趟美妝用品店，買了雙襪子，屆時夏天應該也會買涼感襪、適合夏天的物品消暑。

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩新成員笑笑(右)與彭彭。（圖／記者湯興漢攝）

而樂天本土新成員笑笑跟彭彭，也坦言還在適應球隊文化，笑笑表示很喜歡林子偉的應援曲，彭彭則透露，雖然爸媽喜歡兄弟，但她個人可是之前就許願想要加入樂天，如今終於美夢成真。而新任隊長曲曲則說，看到韓國三位隊員感覺不錯，跳舞也蠻到位，跟大家練了兩次就上手，感覺態度很認真。

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