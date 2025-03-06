卞慶華抱病上路她不離不棄　泛淚告白林莎「超加分」

記者葉文正／台北報導

日本冬季美景無敵，TVBS節目《食尚玩家》「天菜就醬吃」主持人卞慶華與林莎直奔日本東北福島，探索最強追雪勝地！2人在雪樂園高速翻滾、在湖邊比賽冰釣、品嘗大蔥蕎麥麵，以超在地方式體驗福島冬季玩法，一路吃好吃滿、玩到腿軟！期間卞慶華重感冒纏身，幸好搭檔林莎一路照顧，他病癒後忍不住情緒，泛淚告白林莎：「對我不離不棄，超加分。」

▲卞慶華(左)與林莎。（圖／TVBS提供）



2人此次福島行，口福不淺，除了大嗑會津A5和牛牛排、輪箱飯、人參天婦羅，還到有400年歷史的「大內宿」合掌村，品嘗以大蔥代替筷子的蕎麥麵，吃一口麵咬一口蔥的新奇體驗，讓卞慶華邊吃邊稱奇。2人也到「蘆之牧雪樂園」體驗雪地摩托車、香蕉船，2人一開始小看速度沒抓緊，等香蕉船像炮彈一樣衝出去，2人竟瞬間向上彈飛，林莎落下後錯愕詢問：「我們怎麼還在原地？」笑翻旁邊工作人員。此外，搭乘破冰船到「檜原湖」體驗冰釣，也是2人初體驗，卞慶華行前撂話，要比賽5分鐘誰釣最多魚，只見林莎才放入釣餌，魚就一條接一條上鉤，卞慶華無奈，只好苦中作樂，用衣架表演魚被釣起的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卞慶華稱讚林莎不離不棄。（圖／TVBS提供）



卞慶華此次行程十分艱苦，前幾天嚴重感冒，卻仍要強打精神錄影，幸好有神隊友林莎，一路罩著他，見他車上沒水，把自己唯一一瓶礦泉水給他，還給他維他命C補充能量，卞慶華含淚動容說：「林莎她超加分，對我不離不棄，很多搭檔可能會害怕被傳染，但她要我別介意，要我直接脫口罩一起吃飯。」林莎面對真情告白，趁機吐槽卞慶華恩將仇報，「我摔在雪地，他不救我，還一直拍、一直拍我摔倒樣子，我起身也沒問我痛不痛，只問雪地是軟還是硬」，卞慶華心虛猛道歉，2人來回鬥嘴，更顯好交情。

▲兩人自帶流量密碼。（圖／TVBS提供）



此行還有自帶流量密碼的泡湯行程，2人分享如何拍出高流量美照。林莎透露重點在於絕世美景，有景色加上露一點美背，畫面就會很吸引人，卞慶華則臭屁：「我就露6塊肌，有6塊腹肌就好！」他笑著分享，有回到日本出泡湯外景，不了解當地風俗，見檜木池內飄滿蘋果，他誤以為是讓民眾一邊泡湯一邊享用，竟拿起池內蘋果就啃，直到被其他人圍觀，才知道出了大糗。而林莎也曾因不清楚日本旅館的男女湯屋，有早晚互換規則，結果一股腦闖進男性湯屋，險鬧出大笑話。