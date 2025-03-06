賈靜雯慶生修杰楷「極光下放閃」　甜蜜喊他靠山：最幸福的你

記者王靖淳／綜合報導

藝人修杰楷2015年宣布和賈靜雯結婚，之後生下寶貝女兒咘咘、BO妞，今（6）日是他42歲生日，老婆賈靜雯在社群發文送上祝福，同時也附上兩張甜蜜合照，照片曝光後，立即閃瞎一票粉絲。

▲賈靜雯發文祝修杰楷生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

透過賈靜雯在IG限動分享的第一張照片可見到，她身穿一件灰色連帽外套，內搭兩件上衣，頭上搭配一頂黑色毛帽，臉上戴著一個口罩。與她並肩的修杰楷穿著一件黑色外套，內搭配黑色上衣及墨鏡，脖子上還掛著一條項鍊，他看向鏡頭露出淡淡微笑。為此，賈靜雯在照片中配文祝福修杰楷生日快樂，「修先生，Happy Birthday」同時也不忘標記對方的社群帳號。

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▲修杰楷、賈靜雯極光下放閃。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

從賈靜雯發布的第二張合照可見到，她和修杰楷都身穿連帽上衣，兩人站在極光下甜蜜放閃，其中修杰楷將賈靜雯背在身上，賈靜雯則用雙手環抱住老公，夫妻倆對鏡頭微笑的模樣，看起來相當幸福。為此，賈靜雯在照片中再次送上祝福，並表示希望修杰楷健康、平安、快樂，同時也幽默喊話對方：「才能承載我們女子團體喔！最幸福的你，要許什麼願呢？」