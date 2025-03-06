康康吐槽紀明陽外型像「火雲邪神」！　1舉動讓台語歌壇教父接不了話

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》再度邀來台語歌壇教父紀明陽，他在歌壇地位崇高，但本人卻相當親和，連許志豪都說：「本來想說他會不會不苟言笑，結果他好好笑喔。」紀明陽也提到，「以前廖峻、澎澎那個錄音帶是我製作的，就知道我有多好玩了。」他還透露自己私下有一個綽號就叫「老頑童」。

▲ 《綜藝一級棒》康康（右1）笑指紀明陽（中）撞臉「火雲邪神」 。（圖／中視提供）



節目中每回歌手演唱完，紀明陽總是用心點評，也會分享音樂領域的專業知識，當他形容頓音的另外一個名稱叫「蛤蟆功」時，康康竟忍不住開起玩笑：「你提到蛤蟆功讓我想到，你的外型有點像《功夫》裡面的火雲邪神。」他講完還蹲地做出青蛙跳的動作，此舉不僅讓眾人笑翻，就連紀明陽也被逗到一度接不下話。

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▲紀明陽錄製《綜藝一級棒》 。（圖／中視提供）



而康康開紀明陽的玩笑還不只一樁，當李子森獨唱〈童年〉一曲時，唱到一半他就在台上吹起口哨，這神來一筆很有效果，許志豪直誇李子森口哨吹得很好，「那段吹那麼長，真沒幾個人做得到的」，接著便稱連紀明陽老師聽了都有感覺，這時康康笑著接話:「好在老師有穿包大人，不然這下子我們要喊卡了。」一旁的紀明陽則是整個人邊笑邊指著康康。



輪到杜忻恬演唱〈鄉間的小路〉時，整首歌曲調輕快，歌聲悅耳，連紀明陽也不吝誇獎，「這歌是我朋友葉佳修寫的，妳唱得比葉佳修好，我坦白說，因為葉佳修是花蓮的客家人，所以他的國語沒有很好，因為跟我是很好的朋友，我講他沒關係。」紀明陽上節目當評審特別準備計分板，清楚掌握每個歌手所唱的歌單，首首聽得仔細，並給歌手中肯建議。