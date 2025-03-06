琢磨2年進軍YT獲百萬點閱　胡瓜謙稱：到現在還在試

▲在鏡頭前搞笑的人，永遠不能表現自己的苦惱，但胡瓜不想讓自己封閉起來，分明是害怕社交，也要刻意走入人群。

圖文／鏡週刊

一口氣做那麼多電視節目，全多虧了在秀場時的磨練，讓胡瓜可以在沒有完整腳本的狀況下得心應手，也打造出他的全盛時期，「製作人不用花太多時間準備，他只要負責弄好幾個單元就好；就像王鈞，只要把短劇寫好就好，他現場要串的東西，都是我們自己在串。」於是從台視、華視到中視，再從中視到民視，胡瓜就這樣穿梭在不同電視節目、儼然住在電視機裡了。

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如今在YouTube做網路頻道「下面一位」，就像當初從秀場轉戰電視節目一樣，胡瓜也是有諸多考慮、前後琢磨了快兩年，「當時我是想幫葉欣眉跟謝忻，可是我後來發現，不斷找製作單位開會，但節目要做什麼型態，卻始終想不到做什麼。我心想節目的立足點在哪裡？而且我不想隨便做。」

「老天爺就是這樣，不是你要做，祂也不會讓你做。但到了一個時機，祂就自然會喚醒我說：『你應該要做。』於是我就起心動念，就開始做（YouTube）了。」原本胡瓜想邀請一些醫師，跟大家介紹醫療常識，「我想做這種頻道，可是事實上做這種頻道，點閱率很低，那就沒辦法，大家還是想看一些風花雪月。」

▲當初胡瓜想進入演藝圈，只是以為收入會比較多、可以幫到家裡，卻陰錯陽差開啟了人生的新道路。

所以胡瓜走向戶外，沒想到有100多萬點閱，開啟了這條路，「到現在還在試，除了藝人之外，還有各行各業的素人，接觸的層面就不只是我們，吸引更多人。」顯然不管是哪個管道，胡瓜還是會繼續住在螢光幕裡。

場邊側記 胡瓜就像我們記憶中，在電視機看到的那個人一樣，一旦等他準備好，就開機運轉。他可以從童年一直講到進入電視圈，又能細數主持過的節目，還有多年來這些節目相關的細節，儼然像一部活的台灣電視史。

天王級YouTuber 胡瓜 知名電視節目主持人，曾以《挑戰101》《綜藝大集合》先後獲得第44屆、第53屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎。

化妝、髮型：安琪工作室／造型：Claire Woo／服裝提供：tamen、H&M、PEDRO



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