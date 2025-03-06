螢幕前後差很多　胡瓜自認是I人從女兒身上學到1事

▲當初胡瓜想進入演藝圈，只是以為收入會比較多、可以幫到家裡，卻陰錯陽差開啟了人生的新道路。

圖文／鏡週刊

不管你是哪一個世代，

也不管是什麼時候，

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好像打開電視機，

甚至現在可以說打開電腦、

手機的YouTube頻道，

永遠都可以看到胡瓜，

他就像是一個

住在電視機裡頭的人。

▲現在的胡瓜在工作上，很擔心自己表現不好，所以要求工作夥伴事前充分準備。

我們所熟悉的，是在螢幕的另外一頭努力帶給觀眾各種笑料的胡瓜；但在螢幕之外、不住在電視裡頭的胡瓜，則是觀眾永遠的陌生人。

自認I人，強迫自己出門接觸大眾

「你看喜劇明星裡面，羅賓威廉斯（Robin Williams）為什麼走掉？其實做喜劇很難突破的時候，是因為要突破自己比較難。就像金凱瑞（Jim Carrey）、艾迪墨菲（Eddie Murphy），不會看到他們的新聞。」胡瓜說負責逗大家笑的人，往往自己的苦惱，最多也最深，因為很難找到願意分享的對象，「大家都覺得他應該要出來講笑話，他的負面情緒比較難表現出來。」

▲就跟你們說，胡瓜是會跳舞的，看這姿勢就知道！

胡瓜說，搞喜劇的人都很神祕，「你有看到豆豆先生，一天到晚在搞笑嗎？也不會！我不想變成那樣的人，我不要。」他很怕哪一天就決定自我封閉，「叫助理去買餐給我吃，我不出門。那樣不行啊，就出去逛，傳統市場我也逛，超市我也逛；去辦年貨、買春聯，一個人去，就是要接觸大眾，怎麼樣？就跟你們走在一起，不想把自己封鎖起來。」

但是胡瓜最近從女兒胡小禎身上學到一個道理，「她一直叫我去打高爾夫，因為他們有組球隊、很多人。問題是，我很怕那麼多球隊的人。看我女兒，我覺得她比我還能夠社交嘛。後來發現，不是啊，人多她比我更害怕，所以她是硬著頭皮去做這件事情。」

因為大眾往往會誤解，藝人應該是E人（外向個性），但他自認本質是I人（內向個性），「我在家裡，真的都不講話，也不會隨便跟人家聊天。但是我慢慢從I人改變，走到路上跟大家聊天，大家看到我，『你是那個胡瓜！』『對啊，就是我！』後來慢慢覺得，這讓自己比較快樂。」

▲胡瓜上次拿金鐘獎是二〇一八年時的事，只是謝忻（左起）、胡瓜與阿翔這樣的組合，真的也是絕無僅有了。

如果一整天都不需要工作、也不用講話，胡瓜說自己會發呆、在家看一整天的電視。「有一陣子會覺得，滿討厭電視上的自己。問我喜不喜歡我自己，沒有喜不喜歡，我只喜歡賺錢，就這樣。」因為不斷在工作、錄影，久而久之也會忘記自己需要改進，是到後來有旁人提醒他，哪些地方做得不好、哪些態度並不應該，這些都漸漸讓他有機會修正。

化妝、髮型：安琪工作室／造型：Claire Woo／服裝提供：tamen、H&M、PEDRO



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