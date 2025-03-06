NewJeans爸媽嗆房時爀「阻止不成想報復」：ADOR想全面封鎖NewJeans

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans（NJZ）與所屬公司ADOR之間的紛爭持續延燒。Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的家長6日透過官方PR帳號發表聲明，指控ADO 不僅試圖限制NJZ的廣告活動，更企圖全面封鎖成員的所有演藝工作。

▲NewJeans和ADOR的合約紛爭尚未結束。（圖／翻攝自NJZ Instagram）



成員家長在聲明中表示，ADOR先前曾聲稱僅對廣告活動提出限制，但實際上申請的假處分內容，已涵蓋「承認ADOR作為管理公司的地位」，這代表不僅限制廣告活動，還試圖全面干預NJZ的演藝生涯。

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此外，家長們指出，ADOR在2月11日擴大了假處分的範圍，要求禁止NJZ成員進行作詞、作曲、演奏、演唱等所有音樂活動，其他附屬的演藝行程也須受到限制。他們痛批：「這已經不是單純的廣告問題，而是ADOR想要全面封鎖NewJeans的演藝活動。」

聲明中還提及，家長們聽聞HYBE創辦人房時爀曾對Complex音樂節相關人士施加壓力，因此懷疑ADOR這次的法律行動，是因為無法成功阻止NewJeans的演出，於是採取的 「報復性措施」。

▲NewJeans父母認為房時爀報復。（圖／翻攝自韓網）



家長們強調，NewJeans的核心是音樂活動，若這些活動遭到限制，等同於否定NewJeans的存在價值：「ADOR從一開始的目的，就是為了全面封鎖NewJeans的一切活動。」

針對NewJeans成員與ADOR之間的法律糾紛，首爾法院7日將進行「企劃公司地位保全及禁止簽署廣告合約等假處分」的審訊，這場訴訟結果可能將影響NewJeans的未來發展。