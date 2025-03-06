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曾智希認「婚禮沒拜別父母」！3原因取消了 揭密《榮耀》她沒來真相

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年證實和陳志強結婚後，2月底在萬豪酒店席開53桌補辦婚禮。事隔近一周，她5日在社群網站開放粉絲提問相關細節，被問到是否有拜別父母時，她坦言雖然原本有想過，但考量3個原因後就打消了念頭。

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希坦承沒有拜別父母。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希在Instagram限時動態附上哭笑不得的表情符號坦言，第一個原因是她沒有要拜別，「我還是要黏在我爸媽身邊哈哈」，其次就是她覺得拜別時淚崩，「結果明天我就回家吃飯很好笑。」

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▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希透露婚禮完全照自己的心意進行。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

最後也是最重要的原因是，曾智希平常就會跟爸媽說「愛他們、感謝他們」，所以就沒有特別拜別。對此，她也強調婚禮這天最重要的就是新人，「依照自己想要的去做」就對了！

▲▼陳志強與曾智希2月底補辦婚禮。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供、記者周宸亘攝）

此外，被問到《愛的榮耀》錦雯沒有現身婚禮的原因，曾智希解釋其實大家想得到的人，她都有提出邀約，「沒來就是單純的沒有空啊，畢竟大家都是很忙碌的。」

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希解釋錦雯沒有出席婚禮的原因。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

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