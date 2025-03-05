《死了一個女記者》性侵戲太真實　李銘忠「對木箱運動」曝拍攝內幕

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則，由林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯主演，播出後在社群網站上引起熱烈討論。

▲李銘忠分享《死了一個娛樂女記者之後》拍攝趣事。（圖／記者湯興漢攝）

在《死了一個娛樂女記者之後》中，李銘忠飾演個性奸詐狡猾的影視大亨「梁辰漢」，今（5）日舉辦媒體茶敘大方談及拍戲趣事。其中，最令李銘忠印象深刻的戲碼就是跟許若希（王真琳飾）的床戲，他還原相場狀況，笑說自己「對著木箱運動」。

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▲李銘忠分享《死了一個娛樂女記者之後》拍攝趣事。（圖／鏡文學提供）

李銘忠進一步解釋，當天的床戲被要求要拍攝「運動」的姿勢，工作人員靈機一動搬出一個木箱，要他對著木箱「空幹」，坦言自己一開始看到的時候相當傻眼，馬上爆出一句「你耍我」，並驚訝直呼「沒想到導演要拍到運動的動作」，但仍表示用木箱來代替真人的點子非常棒。

▲李銘忠分享《死了一個娛樂女記者之後》拍攝趣事。（圖／記者湯興漢攝）

談到對著「木箱運動」，李銘忠表示當下完全沒有做心理建設，雖然戲裡很掙扎但仍表示不用換成其他道具，對於演戲的態度相當敬業，擔心的事情只有怕自己笑場，也怕工作人員覺得奇怪，所以真正拍攝時有要求稍微清場，盡量把尷尬減到最低，也笑說這場戲是他拍戲史上「尷尬前三名」。

▲李銘忠分享《死了一個娛樂女記者之後》拍攝趣事。（圖／記者湯興漢攝）