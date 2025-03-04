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這是《小姐不熙娣》鼻涕哥？　李唯楓鏟肉10公斤「瘦回顏值巔峰」

記者吳睿慈／台北報導

歌手李唯楓睽違10年再發片，攜全新單曲〈幸福蹺蹺板〉重返歌壇，坦言一度想放棄歌唱事業，這10年遭逢人生高低潮又再度爬起的心聲，出道以來歷經爆紅、合約官司、離鄉背井打拼感受人情冷暖及家道中落的他深感歌曲中所傳達「人生的酸甜苦辣，都是幸福的一部分」的真諦，更適切地把這些年體悟出要「珍惜當下」的心情唱進歌裡。

▲▼靠「鼻涕哥」再爆紅！李唯楓鏟肉10kg「瘦回顏值巔峰」。（圖／風暴國際、波蜜提供）

▲李唯楓曾被飆罵「你會唱歌嗎」。（圖／風暴國際、波蜜提供）

李唯楓曾一度想放棄唱歌，遭受最大打擊為剛到北京拍戲時，一位導演嚴厲批評他不會唱歌，「當時那位導演在試鏡時突然要我唱幾句，我唱完後被導演罵說『你會唱歌嗎？你懂得屁唱歌？』結果同時有位選秀的歌手也來試鏡被要求唱歌，那位導演索性拿他來再羞辱我，『人家這才叫唱歌！』讓我當時自信心全沒，一度懷疑自己不會唱歌！」但他把低潮化為力量，把十年歷經北漂當演員及重返螢光幕當綜藝咖化作養份，推出新歌〈幸福蹺蹺板〉。

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▲▼靠「鼻涕哥」再爆紅！李唯楓鏟肉10kg「瘦回顏值巔峰」。（圖／風暴國際、波蜜提供）

▲李唯楓這一年在《小姐不熙娣》節目中常駐當綜藝咖後又再度以「鼻涕哥」爆紅。（圖／風暴國際、波蜜提供）

他更以自己這一年在《小姐不熙娣》節目中常駐當綜藝咖後又再度以「鼻涕哥」爆紅為例，提醒自己要珍惜把握每個在螢光幕前面露臉的機會，「謝謝新東家、謝謝歌迷，也謝謝製作人B2哥跟主持人小S姐、派崔克，你們都是我的貴人，也是伯樂。」

李唯楓承諾，「這次全新出擊，不要讓大家看到擁腫的李唯楓！」過去從北京返台發展因壓力大靠吃發洩，再加上錄影工作節目作息不正常，讓他短短2年胖了快15公斤，自嘲快達人生巔峰的他，也因此下定決心減肥；李唯楓透露自己靠「三分練七分吃」的佛系方式減肥，「主要以飲食控制為主，一天吃一餐或兩餐，大多是無油無鹽食物，搭配一周兩到三次有氧或運動，就這樣一年鏟掉了10公斤。」

▲李唯楓目標還要再瘦5kg。（圖／風暴國際、波蜜提供）

▲李唯楓目標還要再瘦5kg。（圖／風暴國際、波蜜提供）

目前80公斤的李唯楓成功瘦身全新出擊，不過他仍希望能再減5公斤，更許願能操出好體魄再年底開演唱會，他笑說：「答應歌迷出片、辦演唱會很長一段時間了，不能再『食言而肥』了！」

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