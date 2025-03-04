巫啟賢透露劉文正人生的選擇　光去年演唱會就做30幾場

記者葉文正／台北報導

影視歌傳奇巨星劉文正前年(2022年)被前經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，震驚海內外，今天他的子弟兵巫啟賢現身ADIZERO ZG記者會時透露，「地球人都連絡不到他(劉文正)，30幾年來，演藝圈他應該99.9%都沒連絡，他很瀟灑轉身，不曉得他是不是在美國，他有他人生選擇。」

▲王靜瑩(左起)、巫啟賢、小禎、曾國城與佩甄今天出席活動（圖／記者葉文正攝）

影視歌三棲巨星劉文正被夏玉順傳出，前年11月因心肌梗塞過世，前經紀人夏玉順親口證實，之後卻改口表示，「他很好。」對於烏龍死訊，夏玉順解釋為不讓人騷擾劉文正，所以將計就計放錯誤消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝人們在台上分享打球心得。（圖／記者葉文正攝）

劉文正演過《燃燒吧！火鳥》、《卻上心頭》等無數經典電影，也有〈三月裡的小雨〉、〈閃亮的日子〉等廣聞流傳好歌，後來轉居幕後成立飛鷹唱片，提攜巫啟賢、方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇等藝人。不過他在1991年急流勇退，低調赴美定居，雖曾有人曾在量販店見過他，但他行蹤成謎幾乎沒人可聯繫到他。

▲巫啟賢(左)與曾國城。（圖／記者葉文正攝）

子弟兵巫啟賢今天出席活動也說，「我最近才比較空閒，因為每年演出都是五月份開始，五月份之前就會比較清閒。現在就休息跟打球，我去年做三十幾場演唱會，做滿了，包括大陸、新加坡、馬來西亞、美國、澳門都去演唱，觀眾粉絲都很捧場，也做得很開心。」

巫啟賢也透露，兩個女兒如今都已經長大，大的20幾歲已在工作，小的還在念大學，他也是2014年回來台灣定居，本來住北京。