ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巫啟賢透露劉文正人生的選擇　光去年演唱會就做30幾場

記者葉文正／台北報導

影視歌傳奇巨星劉文正前年(2022年)被前經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，震驚海內外，今天他的子弟兵巫啟賢現身ADIZERO ZG記者會時透露，「地球人都連絡不到他(劉文正)，30幾年來，演藝圈他應該99.9%都沒連絡，他很瀟灑轉身，不曉得他是不是在美國，他有他人生選擇。」

▲王靜瑩(左起)、巫啟賢、小禎、曾國城與佩甄今天出席活動（圖／記者葉文正攝）

▲王靜瑩(左起)、巫啟賢、小禎、曾國城與佩甄今天出席活動（圖／記者葉文正攝）

影視歌三棲巨星劉文正被夏玉順傳出，前年11月因心肌梗塞過世，前經紀人夏玉順親口證實，之後卻改口表示，「他很好。」對於烏龍死訊，夏玉順解釋為不讓人騷擾劉文正，所以將計就計放錯誤消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王靜瑩(左起)、巫啟賢、小禎、曾國城與佩甄今天出席活動（圖／記者葉文正攝）

▲藝人們在台上分享打球心得。（圖／記者葉文正攝）

劉文正演過《燃燒吧！火鳥》、《卻上心頭》等無數經典電影，也有〈三月裡的小雨〉、〈閃亮的日子〉等廣聞流傳好歌，後來轉居幕後成立飛鷹唱片，提攜巫啟賢、方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇等藝人。不過他在1991年急流勇退，低調赴美定居，雖曾有人曾在量販店見過他，但他行蹤成謎幾乎沒人可聯繫到他。

▲王靜瑩(左起)、巫啟賢、小禎、曾國城與佩甄今天出席活動（圖／記者葉文正攝）

▲巫啟賢(左)與曾國城。（圖／記者葉文正攝）

子弟兵巫啟賢今天出席活動也說，「我最近才比較空閒，因為每年演出都是五月份開始，五月份之前就會比較清閒。現在就休息跟打球，我去年做三十幾場演唱會，做滿了，包括大陸、新加坡、馬來西亞、美國、澳門都去演唱，觀眾粉絲都很捧場，也做得很開心。」

巫啟賢也透露，兩個女兒如今都已經長大，大的20幾歲已在工作，小的還在念大學，他也是2014年回來台灣定居，本來住北京。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

《玩很大》邀柯佳嬿上節目「被婉拒了」！她淚眼吐原因：無法承受

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

巫啟賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸原「倒數9天入伍」！案外案涉殺人未遂　網：寧坐牢也不當兵？
  2. 錄影突指安心亞「全世界只能駕馭妳」　阿Ken作勢親嘴…全場驚：注意眼神
  3. 奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感
  4. 曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護
  5. 快訊／王大陸經紀人回應「涉殺人未遂」痛毆司機　好友柯震東反應曝
  6. 51歲蘇有朋「凍齡近況登韓網」！　9萬人朝聖驚：又只有我變老
  7. 翁馨儀「拍證件照耳環轉不開」　找店員幫忙怕被當刻意：我很抱歉！
  8. 獨家／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好面對
  9. 小予遇超雷月中！　無奈揭3地雷「被吵到整夜無眠」：牆壁紙做的？
  10. 王大陸「殺人未遂」移送檢方…涉嫌教唆傷人　經紀人電話狀況曝光

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366