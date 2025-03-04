薔薔「激戰叫太大聲」惹火鄰居！遭驅逐搬離　揭害羞經歷認：是第一次

記者田暐瑋／綜合報導

薔薔（林嘉凌）近年來發展多元事業，除了經營YouTube頻道外，還創立了「福利文創工作室」。近日在接受訪問時，談及過去租屋的經歷，透露某次因「帶男人回家」，雙方床戰時叫聲過於激烈，遭鄰居檢舉。

薔薔近日拍片時，談到租房話題，透露年輕時因與父親意見不合，憤而離家搬到外面住，期間曾住過頂樓加蓋，也搬過其他地方，某次因帶男人回家溫存，雙方叫聲太過大聲，慘遭鄰居檢舉，最終被迫搬離住處。談及當時的情況，薔薔毫不避諱地表示，那是「剛破X」的第一次經驗，並坦承當時的情緒非常激動，甚至形容「很大聲很盡興」。

▲薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

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雖然外型看似豪放，但薔薔談戀愛相當保守，近日終於認愛公開男友，男方雖然沒正面露臉，但能看出身材高壯，而薔薔依偎對方，就像個小女人般幸福。兩人一起在極光下度過情人節，男方甜蜜告白：「老婆跟妳來看極光是最幸福的事，我希望以後還可以跟妳一起來，情人節快樂！」隨後深情擁吻，畫面閃瞎不少網友。

過去薔薔也曾多次談到理想型，強調「感情這種東西，遇到擋都擋不住」，表示對方要見過世面、有解決問題的能力，希望可以保護她，「身高要超過180，要我有當小女人的份量，要帶領我，必須要有自己的事業，可以包容我、接受我。」

▲薔薔認愛了。（圖／翻攝自薔薔YT）





