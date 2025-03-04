記者劉宜庭／綜合報導

奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯圓滿落幕，雖然美國作曲家黛安沃倫（Diane Warren）沒能拿獎、第16次抱憾而歸，但她仍以樂觀心態面對，還逗趣引用電影《魔鬼終結者》經典金句：「I'll be back.（我還會回來。）」

▲黛安沃倫第16次擦身奧斯卡。（圖／翻攝自IG／黛安沃倫）



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黛安沃倫為電影《The Six Triple Eight》創作的歌曲〈The Journey〉入圍第97屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，不過，最後該獎項由《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）的〈El Mal〉奪下。這次是黛安沃倫第16次被奧斯卡提名，卻也是第16次鎩羽而歸，但她表示自己始終如一：「至少我夠穩定！」

黛安沃倫向外媒《Variety》回應：「這就是人生，我很開心能來到這裡。」她更幽默引用電影《魔鬼終結者》經典金句，模仿阿諾史瓦辛格的聲音說：「我是奧斯卡的終結者，我還會回來！你們甩不掉我的！」

▲黛安沃倫樂觀表示將持續投入音樂創作，積極又正面的態度獲得外界讚賞。（圖／翻攝自IG／黛安沃倫）

雖然這次未能如願，黛安沃倫強調自己不會因此停下腳步，「這不會讓我放慢速度……我原本覺得這次有機會，但結果並非如此。不過沒關係，我還在這裡！」她表示，自己將在典禮結束隔天的星期一早上繼續投入創作，持續向夢想邁進。