百萬YTR紀卜心首度進軍電影！戲裡戲外都是「最強閨蜜」曝最大擔憂

記者黃庠棻／台北報導

今夏最揪心的青春愛情電影《夏日最後的祕密》，由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，紀卜心、黃柏峰、吳函峮（峮峮）、賴雅妍、曾少宗、陳如山，海裕芬，蘇達等演員共同演出，將在4月30日全台上映。

▲《夏日最後的祕密》由施柏宇、程予希、林子閎主演。（圖／阿榮影業提供）

今（4）日公布電影幕後花絮「熱血青春篇」，曝光主演群拍攝現場趣事，及施柏宇、程予希、林子閎的超趣味同學陣容，包括擁有百萬粉絲的KOL紀卜心、演出校園偶像劇廣為人知的黃柏峰以及新人鄭穎、張宸呈，將讓影迷們搶先感受最直接的青春氛圍。

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▲《夏日最後的祕密》張宸呈（左起）、黃柏峰、鄭穎。（圖／阿榮影業提供）

在《夏日最後的祕密》中，紀卜心首度跨足大銀幕，飾演程予希的「愛情顧問」秦湘榆，兩人從高中到長大都是無話不談的閨蜜。談起這次演出，紀卜心表示「超緊張！怕自己在大銀幕上不好看，但了解角色後發現根本就是我本人！」

▲紀卜心首度跨足大銀幕。（圖／阿榮影業提供）

紀卜心還爆料與程予希開拍前就有私下約會培養感情，大讚對方「外表文青有氣質，合作之後覺得幽默又溫暖，而且非常照顧我。」戲裡戲外都是愛情顧問的她，也自曝常幫朋友分析感情難題，根本是「戀愛診療室」， 還曾陪朋友在家哭一整天，根本是閨蜜教科書。

▲紀卜心首度跨足大銀幕。（圖／阿榮影業提供）

而電影中，施柏宇與林子閎、黃柏峰皆是田徑隊成員，黃柏峰飾演體育股長，他分享體育一直是自己強項，以前國中比賽大隊接力還是跑最後一棒，他笑說「因為腿比較長，同學都說我跑步的時候很像在飛，而且頭髮會整個飛起來，所以那時候我同學都喜歡看我跑。」

▲黃柏峰飾演體育股長。（圖／阿榮影業提供）

黃柏峰也透露因曾與林子閎合作過，在拍攝過程中常聊天、互動，還組成「田徑隊男團」趁空檔一起到學校旁邊的便利超商買東西，與施柏宇三人站一起，被演員們稱是校園最帥風景。

▲黃柏峰飾演體育股長。（圖／阿榮影業提供）

電影裡飾演「搞笑擔當」蔣孝樺的張宸呈，因角色名是諧音哏，坦言「其實我有笑話寶典存在手機裡，不過常被說太冷，只能靠講笑話時的表情取勝。」而這次參與《夏日最後的祕密》最印象深刻是，有次在教室休息，林子閎突然拿起大聲公，化身「成功學大師」為大家上課，卻遭在旁的同劇新人鄭穎吐槽。

▲張宸呈（中）在電影裡飾演搞笑擔當。（圖／阿榮影業提供）

不過，鄭穎也分享，其實林子閎非常貼心「拍攝時是夏天豔陽高照，有次子閎看到我沒有傘，幫我一起遮陽，雖然他平常看起來好像冷冷的，但其實很細心是大暖男！」

▲新人鄭穎曝林子閎暖舉。（圖／阿榮影業提供）