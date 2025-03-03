▲《難哄》浪漫爆發！10句心動金句讓你無法自拔。（圖／翻攝自微博／難哄）

記者王威智／綜合報導

中國電視劇《難哄》改編自同名小說，由白敬亭和章若楠主演，講述了女主角溫以凡與高中同學桑延意外同居的故事。該劇自在Netflix上線後，迅速蟬聯台灣TOP10節目榜數週，引發廣泛討論。

劇中，溫以凡（章若楠飾）與桑延（白敬亭飾）因緣際會成為室友，隨著時間推移，兩人之間的情感逐漸升溫。劇中的10句金句更是深刻描繪了角色間的情感變化，令人幸福感炸裂讓你無法自拔陷入粉紅泡泡。

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1. 「我想奮不顧身一次，不考慮任何事情，奔向那個人。」

2. 「你像永不熄滅的野火，燒穿了我所有的理智。」

3. 「是我親手抓住了你的陰影，從此以後你的世界就只剩下光了。」

4. 「你只要朝我走一步，剩下的九萬九千九百九十九步，都由我來。」

5. 「我會一直陪著你，在你看不到的地方。」

6. 「你出生的那天對我來說，就是一年到頭最佳的黃道吉日。」

7. 「總會出現這麼一個人，他會讓你覺得，成年人也可以相信童話。」

8. 「你是我所有的自卑、膽怯，也是我唯一的勇敢。」

9. 「這麽多年，我縫縫補補地喜歡一個人，沒想過還能等到你回頭。」

10. 「你總說我難哄，可你見過我為難別人嗎？」

這些台詞不僅展現了角色的內心世界，也引發了觀眾對愛情和成長的深刻思考。許多觀眾在社交媒體上分享了自己對這些金句的感悟，更是對現代愛情觀的深刻反思。

先前導演受訪時表示：「我們希望通過這些台詞，讓觀眾感受到愛情的真實力量和成長的不易。」白敬亭和章若楠也表示，這些金句是他們在演繹角色時最難忘的部分，希望通過自己的演技將這些情感傳達給觀眾。

《難哄》不僅是一部浪漫喜劇，更是一部對現代愛情觀和成長之路的深刻探索。隨著劇情的發展，相信《難哄》將繼續成為熱議話題，讓更多人感受到愛情的美麗和成長的力量。