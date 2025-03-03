《我獨自升級》真人版車銀優有望出演成振宇　網熱議「下巴不夠尖」

▲《我獨自升級》確定將改編為真人版電視劇，外媒報導稱車銀優將演男主角。（圖／取自車銀優IG、翻攝自網路）

圖文／CTWANT

韓國超人氣動漫《我獨自升級》確定將改編為真人版電視劇，然而，最受關注的男主角成振宇人選至今仍未官宣，但近日有外媒報導稱，這個角色極有可能由「臉蛋天才」車銀優出演，消息一出立刻在網路上掀起熱烈討論，甚至引發粉絲之間的激辯，有人興奮表示「車銀優簡直就是漫畫裡走出來的成振宇」，但也有不少人擔心「缺少殺氣，氣場不夠狠」，選角是否合適成為粉絲們熱議的焦點。

《我獨自升級》原作由Chugong創作，最早以網路小說連載，後來改編為Webtoon漫畫與動畫，並迅速躍升為全球人氣作品。故事圍繞E級獵人成振宇的成長，他在一次瀕死危機中意外獲得「系統」的能力，開始透過戰鬥不斷升級，最終成為世界最強的頂級獵人！這部作品不僅以熱血升級流劇情吸引讀者，成振宇從「最弱」到「最強」的極端反差，也成為粉絲對真人版選角最關心的一點，畢竟演員是否能夠詮釋這樣的成長轉變，將會直接影響整部劇的成功與否。

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▲《我獨自升級》改編為Webtoon漫畫與動畫，並迅速躍升為全球人氣作品。（圖／翻攝自網路）



車銀優因為帥氣精緻的外貌，被封為「撕漫男」代表，過去曾出演《我的ID是江南美人》、《Island》、《女神降臨》等劇，展現了他的演技實力。然而，成振宇這個角色的轉變跨度極大，從起初的懦弱、無能，到後期的霸氣黑化，這讓許多粉絲開始擔憂車銀優能否駕馭這樣的角色，有支持者認為，「車銀優的五官立體，還原度超高，絕對是漫畫粉絲的福音」，但也有不少人直言，「他的氣質太溫和，演變強後的成振宇會不會少了點殺氣？」。

▲車銀優。（圖／取自車銀優IG）



更有趣的是，「下巴不夠尖」竟然意外成為討論焦點？由於原作中的成振宇在覺醒後，五官變得更為銳利，整體氣質更冷峻強悍，因此部分網友戲稱：「這劇名應該改為《我獨自升級尖下巴》」。許多粉絲點名宋江、黃仁燁，甚至李鍾碩等演員，認為他們的氣場更符合成振宇覺醒後的形象；但也有粉絲力挺車銀優，認為「顏值是完美還原，演技是可以磨練的，說不定會帶來驚喜」。

▲《我獨自升級》成振宇覺醒後的形象，下巴更尖了。（圖／翻攝自動畫截圖）



目前，《我獨自升級》真人版雖然官方尚未正式公布主角人選，但隨著外媒的爆料，車銀優是否真的會出演成振宇，成為了現下最受矚目的話題，究竟他能否勝任這個角色，還是會有其他演員出線？這場選角大戰仍在持續發酵，無論最終結果如何，相信這部劇都已經成功吸引了全球粉絲的目光。

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