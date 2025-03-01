鄭爽「日薪208萬拍陸劇」又挖違法！影壇大佬「涉財務造假」被判刑

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈近日爆發一起違法事件。知名電影人宋歌曾出品《封神》、《戰狼2》、《流浪地球》等票房神作，但是其公司涉及財務造假，因此遭判有期徒刑2年3個月，以及罰款20萬人民幣（約台幣90萬元），從票房推手變假帳黑手。且案件還涉及鄭爽的陸劇《倩女幽魂》，當時她以日薪208萬天價接拍該劇，一連串黑幕引發陸網議論。

▲陸影壇大佬宋歌涉財務造假被判刑罰款。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《紅星新聞》報導，宋歌是北京文化前董事長兼總裁，其公司涉及財務造假。據法院查明的具體事實顯示，他2019年與其他人通過虛假簽署劇集《倩女幽魂》和《大宋宮詞》的影視收益轉讓合約，偽造資金流水，虛增上市公司年度業務收入4.59億人民幣（約台幣20億元），虛增利潤近2.5億人民幣（約台幣11.2億元）。

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此外，為避免「北京文化」旗下子公司，由知名經紀人王京花所創立「星河文化」的商譽受損，宋歌指使多人通過偽造影視劇相關業務和品牌行銷代理業務等手段，虛增收入744多萬人民幣（約台幣3362萬元），虛增利潤863多萬人民幣（約台幣3900萬元）。一連串財務造假行為，導致宋歌的公司「北京文化」在2018年年度財報中，虛增資產共計6.48億人民幣（約台幣29億元），虛增利潤6.58億餘元（約台幣29億元），虛增利潤占當期發表的總利潤的158%。宋歌等人對造假的年報內容簽字確認，最終被追究法律責任。

宋歌不僅是影壇大佬級人物，還以「宋渡宇」當演員客串過《戰狼2》、《封神第一部》，被視為票房推手，如今涉罪震驚陸網。

涉及財務造假的兩部陸劇，一部是《倩女幽魂》（劇名：只問今生戀滄溟），該劇找來鄭爽主演，當年她被爆拍攝此劇獲得高達1.56億人民幣的片酬（約台幣7億元），平均每天日薪領208萬人民幣（約台幣940萬元），導致日後陸網酸諷演員時皆戲稱「208」。而另一部《大宋宮詞》找來劉濤、周渝民、歸亞蕾、趙文瑄等人共同演出，涉及假帳的「北京文化」則是本劇出品公司之一。陸網嘆息「《倩女幽魂》可真厲害，不僅送走了爽子，現在還送走一個大佬，果然虛假合同背後不可能只有一個爽子」、「應該就是鄭爽的案子牽出他的」。

▲鄭爽的《倩女幽魂》、劉濤與周渝民的《大宋宮詞》，被宋歌等人簽假合約造假帳。（圖／翻攝自微博）