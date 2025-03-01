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蕾菈「體脂剩18%」被質疑靠醫美！認了抽脂過 揭瘦身時間軸：從沒隱瞞

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈近日在社群網站上傳一張體脂率18%的正面照後，雖然單穿內衣褲的火辣體態羨煞不少女粉絲，但仍被部分網友質疑「有錢靠醫美要多緊緻要多瘦都嘛可以」。對此，她久違地回覆留言了。

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▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈回覆網友質疑。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

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蕾菈透過Instagram限時動態解釋，她確實在2021年11月隆乳，並在隔年4月抽脂，從未刻意隱瞞這兩件事，更何況抽脂基本上只是抽掉脂肪，「不代表你就再也不會變胖。」

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈約1年半前的體脂逼近34%。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

此外，蕾菈強調自從2023年7月產下兒子後，至今從未停止重訓與飲控，也沒有做任何跟瘦身有關的醫美，近年更沒有業配任何減肥產品，「現在的身材是我長期以來的努力，不想輕易地被誤會。」

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈瘦得很健康。（圖／翻攝自Threads、Instagram／la.112814）

最後，蕾菈也表示她的終極目標並非減肥，而是維持健康，體脂率一度逼近34%的她想越活越年輕，「很感謝當初的我願意培養一個自律的習慣，我知道我在慢慢變得更好。」

蕾菈IG全文：

很久沒有回應新聞底下留言了
這次想認真的好好回覆

我抽脂隆乳從來沒有隱瞞
2021年11月隆乳 2022年4月抽脂
到現在從來沒有在做任何跟瘦身有關的醫美

生完二胎後到現在我沒有停止過重訓跟飲食控制
抽脂充其量只是把你的脂肪抽掉
不代表你就再也不會變胖

這兩年我也沒有幫任何減肥產品代言業配
我的健身習慣一直都有分享在精選限動

我一直傳達的觀念就是希望大家健康瘦身

現在的身材是我長期以來的努力
不想輕易的被誤會
減肥的捷徑是抽脂
但我想要的並不是減肥 而是健康

一度內臟脂肪10 體脂34
我想越活越年輕

健身帶給我不僅僅是外表的改變
還有心靈的成長

很感謝當初的我願意培養一個自律的習慣
我知道我在慢慢變得更好

每次重訓完都好快樂
（雖然當下很痛苦）

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