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東出昌大「渣男→野男」58萬YT宣布停更！取消付費訂閱…長文吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星東出昌大出軌敗光形象，隱居山林過起野人生活卻意外翻紅，開設YouTube狂吸58萬粉絲追蹤，還有開啟付費訂閱。而他昨日（28）閃電宣布3月底起停更頻道，並且取消付費訂閱服務，此舉將減少收入來源，但本人坦言「失去拍攝的熱情」。

▲▼東出昌大58萬YT停更，付費訂閱也取消。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲東出昌大58萬YT停更，付費訂閱也取消。（圖／翻攝自X）

東出昌大透過YouTube頻道導演坂上祐生的X發表長文，談及自去年3月開設YT以來，訂閱人數已超過58萬，原本希望「當我的生活片段能成為某人的療癒與快樂時，這應該是一種最有意義的日常吧？」但在拍攝與發佈影片的過程中，他漸漸感受到這與自己所熱愛的田園生活有所偏離，「這已經不是我所嚮往的鄉村生活了」，感受日漸強烈，甚至對拍攝感到排斥，帶著負面情緒拍攝，繼續堅持只會更加厭惡，於是決定停更，「或許未來有一天，這份熱情能夠重新萌芽」。

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▲▼東出昌大58萬YT停更，付費訂閱也取消。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲▼東出昌大58萬YT停更，付費訂閱也取消。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲東出昌大過起山林野人生活，意外翻紅。（圖／翻攝自YouTube）

此外，東出昌大的YouTube原本開起付費訂閱，會員需每月支付490日幣（約台幣107元），這個服務3月底將正式取消。他表示，雖然收入減少可能會影響日常支出與選擇，但在這片富饒的鄉村中，他並不感到害怕。「我希望與家人及親友一起，堅強、健康、自由地生活，並儘量減少對金錢的依賴，追求自給自足的獨立生活。」而不依賴金錢的說法，他自認對社會上的人來說可能顯得荒謬，「我決定嘗試拋開『金錢至上』的價值觀，探索不同的生存方式。或許沒有絕對的對錯，但人生只有一次，我希望勇敢挑戰看看。」

▲▼東出昌大58萬YT停更，付費訂閱也取消。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲東出昌大取消付費訂閱，收入將再變少。（圖／翻攝自YouTube）

東出昌大自2020年因不倫醜聞丟光所有代言和演出工作，2021年離開東京搬到關東的山區，過了無電、無自來水的狩獵田耕生活，更透過YouTube影片記錄日常生活。他去年8月宣布與引退女星花林結婚並迎來新生命，2月向大家報告妻子已順利生娃。

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