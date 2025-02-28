黛咪摩爾拚奧斯卡影后！最大對手是《艾諾拉》25歲黑馬　分析曝光

記者劉宛欣／綜合報導

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮即將來臨，呼聲最高的影后人選為62歲的黛咪摩爾（Demi Moore），此前她憑藉《懼裂》（The Substance）拿下演員工會獎、金球獎影后，最大勁敵則是主演《艾諾拉》（Anora），已經在英國奧斯卡、獨立精神獎獲獎的25歲的麥琪麥迪遜（Mikey Madison），外界都相當好奇，黛咪摩爾能否摘下出道45年來的首座奧斯卡影后。

▲黛咪摩爾有望拿下奧斯卡影后。（圖／路透）

根據《綜藝報》報導的分析，奧斯卡的預測結果通常會參考金球獎、美國導演工會獎、美國製片人工會獎、英國奧斯卡等多個獎項的得獎名單。最佳影片及最佳導演獎的角逐中，描述性工作者故事的《艾諾拉》無疑是其中一匹黑馬，該片在美國導演工會獎和美國製片人工會獎中大獲全勝，還獲得評論家選擇獎最佳影片，被認為有極可能在奧斯卡獲得最佳影片及最佳導演兩項大獎。

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▲麥琪麥迪遜主演《艾諾拉》獲得好評。（圖／翻攝自Instagram）

安卓亞布洛迪（Adrien Brody）在《粗獷派建築師》（The Brutalist）中，完美詮釋了匈牙利著名建築師，在多個獎項中勝出。雖然在美國演員工會獎上敗給了提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），但外界分析認為主要是因為演員工會較為重視影片吸引力，奧斯卡很有可能會將影帝頒給安卓亞。

另一方面，男女配角獎則是被看好由《跳痛之旅》基倫考克金（Kieran Culkin）和《璀璨女人夢》柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）分別奪下，此前兩人已分別橫掃各個頒獎典禮，接下來的奧斯卡應該已無懸念。