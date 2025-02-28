記者潘慧中／綜合報導
金曲歌后曹雅雯最近頻頻遭到一名新加坡籍的女粉絲騷擾，對方日前還直接飛來台灣堵她，導致她手機掛繩被扯壞、指甲斷裂，對方當場被移送新北地檢署。沒想到，她心力交瘁地說：「每天、每時、每刻都要被詛咒威脅。」
▲曹雅雯仍持續被騷擾。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）
曹雅雯27日在Instagram限時動態PO出騷擾私訊，內容不是「曹雅雯封鎖我就會被車撞」就是「永遠跟著曹雅雯的腳步」，讓她不堪其擾，並無奈地說，活在網路無國界的世代中，「就必須得日日接受這惡意的重傷詛咒。」
▲曹雅雯心力交瘁。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）
曹雅雯透露就算已經封鎖了，騷擾者仍可以藉由其他管道傳訊息，「想忽略都無法，畢竟還有其他的訊息要看」，讓她時時刻刻都籠罩在詛咒威脅下。
▲該新加坡籍女粉絲日前還特地飛來台灣騷擾曹雅雯。（圖／記者陸運陞翻攝、資料照）
曹雅雯無法確定自己是否能完全對騷擾訊息無感，只能告訴自己在結果出爐前，「我還必須確保自己別先被擊垮。」事實上，該女粉絲日前經過檢方複訊後已被請回，未料似乎仍繼續騷擾曹雅雯，讓她備感威脅。
曹雅雯IG全文：
活在網路無國界的世代中
就必須得日日接受這惡意的重傷詛咒
封鎖還是可以藉由其他方式傳訊息
想忽略都無法
畢竟還有其他的訊息要看
每天、每時、每刻都要被詛咒威脅
真的有辦法做到完全無感嗎？
我不知道
至少目前我還做不到⋯
在結果出爐之前
我還必須確保自己別先被擊垮
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