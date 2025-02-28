記者潘慧中／綜合報導

金曲歌后曹雅雯最近頻頻遭到一名新加坡籍的女粉絲騷擾，對方日前還直接飛來台灣堵她，導致她手機掛繩被扯壞、指甲斷裂，對方當場被移送新北地檢署。沒想到，她心力交瘁地說：「每天、每時、每刻都要被詛咒威脅。」

▲曹雅雯仍持續被騷擾。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）



曹雅雯27日在Instagram限時動態PO出騷擾私訊，內容不是「曹雅雯封鎖我就會被車撞」就是「永遠跟著曹雅雯的腳步」，讓她不堪其擾，並無奈地說，活在網路無國界的世代中，「就必須得日日接受這惡意的重傷詛咒。」

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▲曹雅雯心力交瘁。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）



曹雅雯透露就算已經封鎖了，騷擾者仍可以藉由其他管道傳訊息，「想忽略都無法，畢竟還有其他的訊息要看」，讓她時時刻刻都籠罩在詛咒威脅下。

▲該新加坡籍女粉絲日前還特地飛來台灣騷擾曹雅雯。（圖／記者陸運陞翻攝、資料照）



曹雅雯無法確定自己是否能完全對騷擾訊息無感，只能告訴自己在結果出爐前，「我還必須確保自己別先被擊垮。」事實上，該女粉絲日前經過檢方複訊後已被請回，未料似乎仍繼續騷擾曹雅雯，讓她備感威脅。

曹雅雯IG全文：

活在網路無國界的世代中

就必須得日日接受這惡意的重傷詛咒

封鎖還是可以藉由其他方式傳訊息

想忽略都無法

畢竟還有其他的訊息要看

每天、每時、每刻都要被詛咒威脅

真的有辦法做到完全無感嗎？

我不知道

至少目前我還做不到⋯

在結果出爐之前

我還必須確保自己別先被擊垮