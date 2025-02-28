中山美穗猝逝3月「骨灰仍放家中」　妹妹急找墓地…爆與母斷絕關係

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗去年（2024）12月6日猝逝，享年54歲，葬禮於同月12日舉行。而她火化後骨灰傳出存放租屋的家中，至今已將近3個月，現在面臨3月底就要全部搬出租屋處的狀況，妹妹中山忍一邊拍戲，一邊則還在找墓地。

▲中山美穗猝逝將近3個月，骨灰仍放在租屋的家中。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

據日媒《女性自身》報導，中山美穗在東京家中猝逝，火化後骨灰放置住處，也安設牌位與祭壇，妹妹中山忍當時獨自負責打理後事，葬禮後定期前去姊姊的的家整理遺物，目前生活用品與家具已幾乎清空，只剩下幾個紙箱。

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過去中山美穗發表的著作，曾透露親生母親在妹妹中山忍出生後，就與父親分開，姊妹倆有一段時間都寄住在親戚、奶奶家。她出道後曾以個人名義開公司，當時社長由母親擔任，但是2002年嫁給作家辻仁成，移居巴黎後，姊妹倆與母親的關係開始變得疏離，知情友人透露，當時她發現公司的錢逐漸變少，因此解除母親社長的職務，姊妹二人成立新公司，與母親斷絕關係。

中山美穗墓地還未定，中山忍目前不考慮把姊姊骨灰安放在母親的家族墓，而是另外找新的墓地。有關中山美穗火化後，骨灰還存放家中的現況，終活顧問協會理事長武藤賴胡分析：「往生者早年逝世，對於家屬來說，即使過了四十九天，也有不少人仍將骨灰放在身邊，除了整理遺物是很痛苦的過程，調整心情也不是容易的事。」理事長進一步指出，現今墓葬方式多元化，兄弟姊妹共用墓地的情況也有所增加。

▲中山忍強忍悲痛獨自幫中山美穗打理後事，姊妹倆其實與母親已經斷絕關係。（圖／翻攝自IG）

不過中山美穗的住處確定3月底退租，屆時祭壇也要一同撤走，妹妹中山忍目前接替姊姊接演日劇，除了繁忙的拍戲行程中，也在焦急安排姊姊骨灰與墓地。