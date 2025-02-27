陶嫚曼「踩到狗屎秒奔彩券行」　買威力彩都沒中：大便白踩了！

記者王靖淳／綜合報導

女星陶嫚曼自節目《我愛黑澀會》出道，她在婚後育有兩個女兒，平時會透過社群記錄生活的她，今（27）日發文分享自己在踩到狗屎後跑去買威力彩，結果沒有中獎，讓她哭笑不得表示：「白踩了！都怪那隻狗啦！」

▲陶嫚曼分享踩到狗屎後跑去買威力彩的過程。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

陶嫚曼提到，她平常不買彩券，但某次在送孩子上學時不慎踩到狗屎後，心中突然萌生想法，讓她決定到彩券行試試手氣。她透露，當她看到新聞報導威力彩達到16.5億時，她半信半疑地買了4張彩券，結果發現中獎號碼雖然散落在她的彩券上，但卻沒有1張是中獎的。

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陶嫚曼分享，過了幾天後，家中陽台意外迎來兩隻鳥，她猜想似乎有所預兆，所以再次去買彩券，希望能有所收獲。然而，當她充滿期待地關注新聞，希望看到自己成為20億得主的消息時，卻得知得主不在台北市，讓她感到非常失望，甚至在心中大罵髒話。

▲陶嫚曼坦言原本期待買完威力彩會中獎。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

最後，陶嫚曼幽默形容生活中的期待與落空，就像是她對彩券的抱負一般。她認為，無論是買彩券還是在人際關係中，都充斥著期待和失望的循環，後來她得出的結論是，相較於依賴運氣，她更應依靠家人，尤其是她的丈夫，「我自己的結論是，還是靠張先生比較實在。最後還是那句話，都怪那隻狗啦！」