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遭疑逼花博員工幫開哺乳室門　咪妃急上火線澄清：我的三觀很正常！

記者王靖淳／綜合報導

網紅咪妃日前在「咪妃KIDS頻道」中透露，有次帶女兒想使用花博遊客中心哺乳室時，發現門被鎖住便請員工開門，結果得到「我要下班了欸」的回答，但對方最後還是幫忙開門，所以她很感謝。內容曝光後掀起討論，甚至有網友質疑她逼員工開門。為此，咪妃今（27）日在IG限動發文澄清，「本人無逼迫工作人員幫我開鎖，我的三觀很正常。」

▲▼咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃在IG限動中解釋，事件發生時，她在花博遊客中心內找哺乳室近半小時後，終於找到了正確的地點。她透露，自己非常禮貌地詢問一位當時正準備要下班的員工，是否可以使用哺乳室來準備嬰兒的熱奶水，並對可能造成對方的不便表示歉意。

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▲▼咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃IG發限動澄清。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃強調，她當時對員工的態度非常謙卑，並描述了與對方的對話，表示自己的請求是出於禮貌和迫切的需要，並沒有逼迫任何人，「本人非常非常不好意思的詢問（對話為以下），真的不好意思我一直找不到這邊，能不能讓我裝個熱水泡奶就好呢？對不起耽誤到你！真的很抱歉！我裝完就立刻出來，辛苦你了！」

▲▼咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃日前透露在花博遊客中心找不到哺乳室。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃對於該工作人員的理解和客氣表達感謝，「對方員工也非常客氣，我也很感謝對方。」並坦言，外界可能因為此事件對她有誤解，為此她表示自己並不是利用作為母親的身份來獲得特權，「覺得我是仗著是媽媽，就有無敵星星的恐龍家長，真的拍謝會讓你們失望。」並強調自己的三觀很正常。

▲▼咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃對於有設哺乳室的地方表示感謝。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

事實上，咪妃日前在Podcast坦言能理解該員工想下班的心情，因此迅速解決女兒的生理需求後，便立刻離開且跟對方說「不好意思耽誤你下班時間」，不過她事後回想此事也坦言「很心酸」。至於哺乳室鎖門的原因，咪妃透露有其他媽媽去問過，得到的答案是「有的男女朋友也會進來哺乳」，甚至有遊民會進去睡覺、佔地為王，所以才會鎖起來。

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