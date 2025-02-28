告白一開始千萬別說「我愛你」　詹懷雲：有點嚇到，太快了

記者蕭采薇／台北報導

新科男神詹懷雲和金鐘新人林奕嵐主演的新片《命中註定那頭鵝》上映在即，導演楊宥瑜和女主角林奕嵐合體直播，在台中拍戲的詹懷雲則線上參與。兩位男女主角都建議告白的第一句話不能說「我愛你」，林奕嵐直呼：「No！」詹懷雲則說：「我可能會有點嚇到，太快了。」

▲《命中註定那頭鵝》詹懷雲、林奕嵐二度配對。（圖／台北双喜提供）

直播上許多網友熱情分享自己告白與被告白的經驗，有人說「在打掃的時候被塞情書」，令林奕嵐好羨慕：「我都沒有收過情書。」也有人說自己曾在寒流來襲時，被人騎車載到九份告白，難道對方不怕失敗？詹懷雲神解：「這樣她只能答應，不然就得自己下山。」

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聊到《命中註定那頭鵝》在自己心目中最浪漫的一幕，詹懷雲說：「水下的那個⋯⋯那個畫面看起來滿浪漫，但真實情況滿緊張的。」至於「那個」是哪個？就請觀眾朋友3月14日進戲院找答案。林奕嵐的答案是「兩人都穿企鵝裝的時候」，導演楊宥瑜加碼爆料：「那場戲，原本奕嵐沒有要哭，懷雲看到她哭了，被她的真情流露感動，拍出意想不到的火花。」

▲《命中註定那頭鵝》林奕嵐片中是「阿德利企鵝」的鐵粉。（圖／台北双喜提供）



導演楊宥瑜和「月鵝」都是阿德利企鵝的鐵粉，昨晚導演還將片中陪伴小月鵝的阿德利企鵝玩偶帶到直播現場，強調：「阿德利企鵝的喙和腳都是粉紅色，沒有黃色也沒有橘色。」由於市面上「阿德利企鵝」玩偶非常少見，因此小月鵝的「那頭鵝」是為戲特別訂製，且經歷七次「整形」才完成。

▲《命中註定那頭鵝》由詹懷雲、林奕嵐主演。（圖／台北双喜提供）



至於詹懷雲的角色「何德利」為什麼姓「何」？網友線上回答「寫錯字」，因為「何」和「阿」很像，導演說：「答對！」讓詹懷雲相當意外：「我自己都不知道。」

《命中註定那頭鵝》講述身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇，電影將於3月14日上映。