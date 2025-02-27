陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。

▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

陳志強談及27日的婚禮，為了愛妻曾智希不惜砸重金，賣掉3張台積電股票，約莫300萬台幣，就想給老婆一個完美的婚禮，他霸氣說道「妳只要漂漂亮亮的就好，其他交給我」，更鼓勵妻子多換幾套禮服，多多展現姣好的身材。

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▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

曾智希、陳志強27日晚間舉行婚禮，人緣極好的小倆口，邀請的賓客名單也相當華麗，致詞人除了新人的父親之外，也邀請到男方擔任模特兒時期的貴人陳婉若，同時也是伊林娛樂副董事長在台上給予祝福；婚禮主持人則請到陳大天、徐凱希擔任；證婚儀式主持的重責大任則交給好友張兆志。

▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

另外，曾智希的婚禮伴娘除了請到2位圈外好友之外，還邀請了勇兔、王宇婕、林萱瑜擔任；陳志強的婚禮伴郎則找來謝承均、張天霖與3位圈外好友，花童則是邀請乾兒子Travis，同時也是好友Darren邱凱偉的兒子擔任。

▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）