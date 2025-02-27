富二代男星李伊庚突曝「揹千萬債務」！　認遭詐騙：感覺無法呼吸

記者黃皓瑋／綜合報導

36歲的南韓「富二代」男星李伊庚（이이경），近年活躍於各大綜藝節目，以超強綜藝感累積大批粉絲，演員出身的他去年也以電視劇《跟我老公結婚吧》，入圍百想藝術大賞男配角獎。不過他近期在節目中自曝遭到詐騙，也坦言因此負債5億韓元（約台幣1138萬元），沉重債務讓他直呼「感覺無法呼吸」。

▲李伊庚的爸爸曾是大企業CEO。（圖／翻攝自Instagram／luvlk89）

李伊庚不僅演藝事業成功，家世背景也相當亮眼，爸爸李雄範（音譯，이웅범）曾是LG集團子公司「LG Innotek」的CEO兼總裁，據外媒《EBN》報導，光是他2015年的年薪就高達17.14億韓元（約台幣3897萬元），驚人財力也讓兒子李伊庚被認為是富二代。然而李伊庚近期登上綜藝節目《백억짜리아침식사》，卻坦言自己目前正背負5億韓元債務。

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▲李伊庚自曝欠債5億韓元。（圖／翻攝自YouTube／tvN STORY 티비엔 스토리）

在《백억짜리아침식사》最新1期預告中，李伊庚訪問1位從欠債100億韓元（約台幣2.27億元）翻身的企業家，對方的經歷讓他有感而發，坦言自己也有5億債務在身，重磅發言讓對方驚訝直呼「你不是賺得很多嗎」，李伊庚則坦言自己被詐騙，因此背負了大筆貸款，如今每年還需要支付200萬韓元（約台幣4.5萬元）的利息，讓他苦不堪言。

▼《백억짜리아침식사》完整預告。（影／翻攝自YouTube／tvN STORY 티비엔 스토리）

