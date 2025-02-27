ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麋先生雄蛋開唱倒數　預告驚喜：只有高雄朋友才看得到

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生高雄巨蛋演唱會即將於本週六正式登場，日前特地前往高雄巨蛋，提前感受場地氛圍、親自盯場，團員們興奮直呼：「站在這裡，開唱的實感越來越強烈，迫不及待3月1日和大家見面。」當天，麋先生還巧遇了熱情歌迷，開心地相約到時候場內見。

▲▼麋先生本週六高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生本週六高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

麋先生近期如火如荼投入排練，密集籌備演唱會，團員們透露2025年開始至今幾乎沒有真正休息過，隨著〈沒什麼大不了的心情〉、〈去飛翔〉一個月一首、接連推出後，緊接著便迎來高雄巨蛋演唱會，行程相當緊湊，日前他們迎來全新合作、化身「2025台灣燈會在桃園」進擊隊長，上週日更為台灣燈會閉幕晚會獻上精彩表演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即將回到家鄉高雄、舉辦萬人規模的演唱會，感觸良多，形容這次演出就像「衣錦還鄉」，格外具有意義，他們說：「無論是高雄大大小小的演唱會場地，甚至是〈去飛翔〉歌詞版MV中的每一條街道，我們都非常熟悉，能夠回到這個充滿回憶的地方辦一場萬人演唱會，對我們來說意義非凡。」為此他們精心設計了專屬高雄的節目內容，「我們每一站都有一些不太一樣的內容，這次高雄巨蛋也準備了只有高雄朋友才能看到的節目。」

▲▼麋先生本週六高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生預告有高雄限定節目。（圖／相信音樂提供）

演唱會先前已推出11款周邊商品，包括互動手燈、衣服、包包、毛巾、摺扇、老帽等，再度加碼，特別推出3款全新周邊，包括「稀有品種」造型一卡通、「八字不合抽鬼牌」撲克牌組、「都是浪漫害的」平裝版專輯，讓歌迷能好好收藏。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

推薦閱讀

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

吳奇隆5歲兒子公園玩耍被拍！　劉詩詩「槓爆料婚變網紅」近況曝

吳奇隆5歲兒子公園玩耍被拍！　劉詩詩「槓爆料婚變網紅」近況曝

王星淪豬仔獲救回國現況曝光！　歷劫後首錄節目喊「決不放棄」

王星淪豬仔獲救回國現況曝光！　歷劫後首錄節目喊「決不放棄」

西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣

西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣

被爆秘婚吳慷仁！邵雨薇現身正面回應　羞認「久沒見會想念」

被爆秘婚吳慷仁！邵雨薇現身正面回應　羞認「久沒見會想念」

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

49歲林書煒罕見「穿上泳裝」曬池邊美照！　狂讚老公拍照進步神速

49歲林書煒罕見「穿上泳裝」曬池邊美照！　狂讚老公拍照進步神速

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

震驚！天王嫂拎14萬名牌包「機場當眾被搶劫」　郭富城嫩妻發文求助

震驚！天王嫂拎14萬名牌包「機場當眾被搶劫」　郭富城嫩妻發文求助

《流星花園》錢韋杉淡出20年近照曝　同框天心網驚：都沒變！

《流星花園》錢韋杉淡出20年近照曝　同框天心網驚：都沒變！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

吳奇隆5歲兒子公園玩耍被拍！　劉詩詩「槓爆料婚變網紅」近況曝

王星淪豬仔獲救回國現況曝光！　歷劫後首錄節目喊「決不放棄」

西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣

被爆秘婚吳慷仁！邵雨薇現身正面回應　羞認「久沒見會想念」

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

49歲林書煒罕見「穿上泳裝」曬池邊美照！　狂讚老公拍照進步神速

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

麋先生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓佳人首曝「同一年流產3次」　回憶求子路痛苦：整個人都崩潰了
  2. KIMIKO生日前夕收起訴書　親曝背後原因：遲來的正義
  3. 王星淪豬仔獲救回國現況曝光！　歷劫後首錄節目喊「決不放棄」
  4. 蕾菈「一年花10萬進廠維修」　隆乳2年羞認想重做
  5. 白冰冰《誠懇逗陣》素顏上陣　被敲碗拍泡澡自認太搞笑
  6. 西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣
  7. 49歲林書煒罕見「穿上泳裝」曬池邊美照！　狂讚老公拍照進步神速
  8. 一隻阿圓睡醒21萬飛了！　「信用卡遭盜刷」疑1舉動洩危機
  9. 《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征
  10. 吳奇隆5歲兒子公園玩耍被拍！　劉詩詩「槓爆料婚變網紅」近況曝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366