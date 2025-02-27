麋先生雄蛋開唱倒數　預告驚喜：只有高雄朋友才看得到

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生高雄巨蛋演唱會即將於本週六正式登場，日前特地前往高雄巨蛋，提前感受場地氛圍、親自盯場，團員們興奮直呼：「站在這裡，開唱的實感越來越強烈，迫不及待3月1日和大家見面。」當天，麋先生還巧遇了熱情歌迷，開心地相約到時候場內見。

▲麋先生本週六高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

麋先生近期如火如荼投入排練，密集籌備演唱會，團員們透露2025年開始至今幾乎沒有真正休息過，隨著〈沒什麼大不了的心情〉、〈去飛翔〉一個月一首、接連推出後，緊接著便迎來高雄巨蛋演唱會，行程相當緊湊，日前他們迎來全新合作、化身「2025台灣燈會在桃園」進擊隊長，上週日更為台灣燈會閉幕晚會獻上精彩表演。

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即將回到家鄉高雄、舉辦萬人規模的演唱會，感觸良多，形容這次演出就像「衣錦還鄉」，格外具有意義，他們說：「無論是高雄大大小小的演唱會場地，甚至是〈去飛翔〉歌詞版MV中的每一條街道，我們都非常熟悉，能夠回到這個充滿回憶的地方辦一場萬人演唱會，對我們來說意義非凡。」為此他們精心設計了專屬高雄的節目內容，「我們每一站都有一些不太一樣的內容，這次高雄巨蛋也準備了只有高雄朋友才能看到的節目。」

▲麋先生預告有高雄限定節目。（圖／相信音樂提供）

演唱會先前已推出11款周邊商品，包括互動手燈、衣服、包包、毛巾、摺扇、老帽等，再度加碼，特別推出3款全新周邊，包括「稀有品種」造型一卡通、「八字不合抽鬼牌」撲克牌組、「都是浪漫害的」平裝版專輯，讓歌迷能好好收藏。